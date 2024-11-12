Календарь красоты на вторую половину ноября 2024 года: когда делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. Во второй половине ноября будет много удачных дат для ухода за собой.

Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты во второй половине ноября 2024 года.

Лунный календарь красоты на вторую половину ноября 2024 года:

Стрижка и окрашивания волос: 16, 19, 21-25 ноября

Маникюр и педикюр: 19, 21-25 ноября

Похудение: с 16 по 30 ноября

Удаление пигментных пятен, бородавок: 21-25 ноября

Эпиляция и депиляция: 16, 19, 21-25 ноября

Хирургические операции: с 16 по 30 ноября

Лечение зубов: с 16 по 30 ноября

Астрологи подчеркивают, что полная Луна (15 ноября) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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