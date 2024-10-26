Лунный календарь на ноябрь 2024 года: какие дни будут благоприятными

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. Про самые опасные дни в ноябре — рассказываем дальше.

Related video

Астролог Анжела Перл рассказала, когда в ноябре 2024 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в последний месяц осени будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в ноябре 2024 года

Убывающая: с 16 по 30 ноября

Новолуние: 1 ноября

Растущая: с 2 по 14 ноября

Полная Луна: 15 ноября

Лунный календарь на ноябрь 2024 года: благоприятные дни

Удачными для важных дел и начинаний в ноябре считаются такие даты: 3, 7, 8, 11, 13, 18, 21, 22, 30.

Лунный календарь на ноябрь 2024 года: неблагоприятные дни

Опасными и неблагоприятными для важных в ноябре дел считаются 1, 4, 6, 10, 16, 24 и 25 число.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым повезет 26-27 октября 2024 года