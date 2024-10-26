Місячний календар на листопад 2024 року: які дні будуть сприятливими

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні в листопаді — розповідаємо далі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли в листопаді 2024 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в останній місяць осені будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця в листопаді 2024 року

Спадний Місяць: з 16 по 30 листопада

Молодик: 1 листопада

Зростальний Місяць: з 2 по 14 листопада

Повня: 15 листопада

Місячний календар на листопад 2024 року: сприятливі дні

Вдалими для важливих справ і починань у листопаді вважаються такі дати: 3, 7, 8, 11, 13, 18, 21, 22, 30 листопада.

Місячний календар на листопад 2024 року: несприятливі дні

Небезпечними і несприятливими для важливих у листопаді справ вважаються 1, 4, 6, 10, 16, 24 і 25 число.

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