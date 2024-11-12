Календар краси на другу половину листопада 2024 року: коли робити процедури
Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У другій половині листопада буде багато вдалих дат для догляду за собою.
Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в другій половині листопада 2024 року.
Місячний календар краси на другу половину листопада 2024 року:
Стрижка та фарбування волосся: 16, 19, 21-25 листопада
Манікюр і педикюр: 19, 21-25 листопада
Схуднення: з 16 по 30 листопада
Видалення пігментних плям, бородавок: 21-25 листопада
Епіляція та депіляція: 16, 19, 21-25 листопада
Хірургічні операції: з 16 по 30 листопада
Лікування зубів: з 16 до 30 листопада
Астрологи підкреслюють, що повний Місяць (15 листопада) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.
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