Белла Хадид продемонстрировала идеальный винтажный образ
Супермодель часто обращается к моде прошлых десятилетий.
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25-летняя Белла Хадид накануне продемонстрировала идеальный винтажный образ. Об этом пишет Glamour.
Американская супермодель была замечена при выходе из ее квартиры в Нью-Йорке. На этот раз на знаменитости были кожаные брюки шоколадного оттенка с золотым ремнем Christian Dior, белая базовая футболка и коричневая жилетка.
На ногах Беллы были змеиные лоферы стильного животного принта. В качестве аксессуаров к образу Хадид выбрала черные солнцезащитные очки с узкой оправой и массивные украшения.
Напомним, Белла Хадид вернула моду трендовым спортивным костюмам с начала 2000-х.
Также Фокус рассказывал о том, что супермодель Белла Хадида сделала первую пластину операцию в 14 лет. По словам знаменитости, с тех пор она не совершала хирургических вмешательств в свое лицо, а заметные ее фанатам изменения достигаются путем постоянного использования тейпов.