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Белла Хадид продемонстрировала идеальный винтажный образ

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Белла Хадид, винтажный образ, винтажная мода, супермодель Белла Хадид, тренды весны 2022
Фото: bellahadid | Белла Хадид

Супермодель часто обращается к моде прошлых десятилетий.

25-летняя Белла Хадид накануне продемонстрировала идеальный винтажный образ. Об этом пишет Glamour.

Американская супермодель была замечена при выходе из ее квартиры в Нью-Йорке. На этот раз на знаменитости были кожаные брюки шоколадного оттенка с золотым ремнем Christian Dior, белая базовая футболка и коричневая жилетка.

На ногах Беллы были змеиные лоферы стильного животного принта. В качестве аксессуаров к образу Хадид выбрала черные солнцезащитные очки с узкой оправой и массивные украшения.

Белла Хадид демонстрирует идеальный винтажный образ

Напомним, Белла Хадид вернула моду трендовым спортивным костюмам с начала 2000-х.

Также Фокус рассказывал о том, что супермодель Белла Хадида сделала первую пластину операцию в 14 лет. По словам знаменитости, с тех пор она не совершала хирургических вмешательств в свое лицо, а заметные ее фанатам изменения достигаются путем постоянного использования тейпов.