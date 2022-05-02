Белла і Джіджі Хадід продемонстрували, як носити головний тренд сезону весна-літо 2022 (фото)
Рідні сестри стали одними з найвідоміших моделей сучасності.
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Зіркові сестри Белла та Джіджі Хадід вийшли у світ у трендових образах сезону весна-літо 2022. Про це пише Just Jared.
25-річна Белла Хадід продемонструвала в Нью-Йорку образ, що складався з укороченого чорного топу з розрізами та вільних шкіряних штанів. На ногах моделі були черевики з квадратним носом. Як аксесуари знаменитість обрала вінтажні окуляри, чорну сумочку та прикраси від Chanel. Волосся Белла наполовину зібрала в пучок.
Тим часом Джіджі Хадід вийшла на публіку в чорних штанах зі стразами, вкороченій білій сорочці та светрі. Як аксесуари молода мама обрала маленьку сумочку, пасок із золотою пряжкою та шкіряні черевики на шнурівці. Волосся Джіджі було розпущене.
Навесні та влітку 2022 особливо популярними стануть вкорочені топи, сорочки та кардигани.
Нагадаємо, напередодні Джіджі Хадід відсвяткувала свій 27-й день народження. Купуючи старшій сестрі кольорові повітряні кульки, Белла Хадід продемонструвала трендовий образ, складений з речей її бойфренда.
Тим часом батько супермоделей палестинського походження Мохамед Хадід на межі розорення через свій будівельний бізнес. Статки підприємця уже менші, ніж у його зіркових дітей.