Белла і Джіджі Хадід продемонстрували, як носити головний тренд сезону весна-літо 2022 (фото)

Рідні сестри стали одними з найвідоміших моделей сучасності.

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Зіркові сестри Белла та Джіджі Хадід вийшли у світ у трендових образах сезону весна-літо 2022. Про це пише Just Jared.

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25-річна Белла Хадід продемонструвала в Нью-Йорку образ, що складався з укороченого чорного топу з розрізами та вільних шкіряних штанів. На ногах моделі були черевики з квадратним носом. Як аксесуари знаменитість обрала вінтажні окуляри, чорну сумочку та прикраси від Chanel. Волосся Белла наполовину зібрала в пучок.

[ + – ] Белла Хадід у Нью-Йорку

Тим часом Джіджі Хадід вийшла на публіку в чорних штанах зі стразами, вкороченій білій сорочці та светрі. Як аксесуари молода мама обрала маленьку сумочку, пасок із золотою пряжкою та шкіряні черевики на шнурівці. Волосся Джіджі було розпущене.

[ + – ] Джіджі Хадід у Нью-Йорку

Навесні та влітку 2022 особливо популярними стануть вкорочені топи, сорочки та кардигани.

Нагадаємо, напередодні Джіджі Хадід відсвяткувала свій 27-й день народження. Купуючи старшій сестрі кольорові повітряні кульки, Белла Хадід продемонструвала трендовий образ, складений з речей її бойфренда.

Тим часом батько супермоделей палестинського походження Мохамед Хадід на межі розорення через свій будівельний бізнес. Статки підприємця уже менші, ніж у його зіркових дітей.