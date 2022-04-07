Батько Джіджі і Белли Хадід на межі розорення

Тепер статки бізнесмена менші, ніж у його дітей.

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Батько відомих супермоделей Джіджі і Белли Хадід, 73-річний Мохамед Хадід, йордансько-американський забудовник нерухомості, на межі банкрутства. Про це повідомляє Page Six.

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Як відомо, головною причиною розорення забудовника стало рішення суду про знесення його недобудованого маєтку в одному з районів Лос-Анджелеса, який Мохамед планував продати за 100 мільйонів доларів.

Будівлю зносять після рішення суду, до якого звернулися потенційні сусіди через страх, що маєток може обрушитися на їхні будинки.

Забудовник придбав придатну ділянку у 2011 році та швидко розпочав будівництво, втиснувши будинок площею 2800 квадратних метрів на ділянку площею 4050 квадратних метрів.

[ + – ] Знесення скандальної будівлі Мохамеда Хадіда в Лос-Анджелесі

Адже розміри майбутнього маєтку були набагато більшими та вищими, ніж дозволяють міські правила, і вдвічі перевищували 1395 квадратних метрів, на які йому дали дозвіл Департаменту будівництва.

Наразі, за доступними даними, у Мохамеда Хадіда статки становлять близько 5 млн доларів. При тому, що у знаменитих дочок, Белли та Джіджі, капітали, у кожної, перевищують 20 млн доларів.

Проте деякі експерти припускають, що бізнесмен спеціально применшує свої статки, аби не виплачувати кредити і не розоритися остаточно.

Раніше Фокус детально писав про скандал навколо знесення дорогої будівлі Мохамеда Хадіда.

Нагадаємо, Мохамед Хадід заявив, що його супервідомі діти досягли свого успіху самі.