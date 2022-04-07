Отец Джиджи и Беллы Хадид на грани разорения

Теперь состояние бизнесмена меньше, чем у его детей.

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Отец известных супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, 73-летний Мохамед Хадид, иорданско-американский застройщик недвижимости, на грани банкротства. Об этом сообщает Page Six.

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Как известно, главной причиной разорения застройщика стало решение суда о сносе его недостроенного имения в одном из районов Лос-Анджелеса, которое Мохамед планировал продать за 100 миллионов долларов.

Здание сносят после решения суда, в который обратились потенциальные соседи из-за страха, что имение может обрушиться на их дома.

Застройщик приобрел подходящий участок в 2011 году и быстро приступил к строительству, вдавив дом площадью 2800 квадратных метров на участок площадью 4050 квадратных метров.

[ + – ] Снос скандального здания Мохамеда Хадида в Лос-Анджелесе

Размеры будущего особняка были намного больше и выше, чем позволяют городские правила, и вдвое превышали 1395 квадратных метров, на которые ему дал разрешение Департамент строительства.

Сейчас, по доступным данным, у Мохамеда Хадида состояние составляет около 5 млн долларов. При том, что у знаменитых дочерей, Беллы и Джиджи, капиталы у каждой превышают 20 млн долларов.

Однако некоторые эксперты предполагают, что бизнесмен специально преуменьшает свое состояние, чтобы не выплачивать кредиты и не разориться окончательно.

Ранее Фокус подробно писал о скандале вокруг сноса дорогого здания Мохамеда Хадида.

Напомним, Мохамед Хадид заявил, что его суперизвестные дети добились своего успеха сами.