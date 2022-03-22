Очень дорогая куча мусора: недостроенный особняк отца сестер Хадид сносят по решению суда

Здание превышало по размерам все допустимые нормы, из-за чего люди, живущие вниз по склону, на котором строился дом, подали на Хадида в суд.

73-летний иорданско-американский застройщик Мохамед Хадид, известный тем, что строит роскошные отели и дома, в основном в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе и в городе Беверли-Хиллз, (Калифорния, США) лишился наполовину построенного мегаособняка, который надеялся продать за $100 млн, сообщает Daily Mail.

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Недостроенное здание сносят после решения суда, в который обратились потенциальные соседи. Хадид купил участок в 2011 году и быстро начал строительство, втиснув дом площадью 2800 квадратных метров на участок площадью 4050 квадратных метров.

Но размеры дома были намного больше и выше, чем позволяют городские правила, и вдвое превышали 1395 квадратных метров, на которые ему дали разрешение Департамента строительства.

Затем соседи подали на Хадида в суд, опасаясь, что поместье может соскользнуть с крутого склона холма и раздавить дома внизу.

Компания Sahara Construction приобрела недвижимость в декабре 2021 года всего за $8,5 млн и согласилась выплатить $5 млн в качестве компенсации за ее снос в надежде вернуть деньги за счет будущей перепродажи и специальных налоговых льгот.

По словам Хадида, он не особо расстроился, видя, как дом, который должен был стать образцом роскоши, превратился в "очень дорогую кучу щебня".

"Я продолжил свою жизнь — теперь все это позади. Я желаю удачи людям, которые его купили, и я желаю им удачи с тем, что они построят на его месте. У меня есть другие проекты, которыми я сейчас занимаюсь", – подчеркнул он.

Судья Верховного суда округа Лос-Анджелес Крейг Д. Карлан приказал снести громадное сооружение, назвав его "опасным для общества".

Согласно различным сообщениям, гигантское имущество, которое все больше становилось бременем на шее Хадида, за десятилетие превратилось в поместье стоимостью $100 млн. Миллионер утверждал в суде в 2019 году, что он настолько разорился, что не может позволить себе $5 млн, которые потребуются, чтобы снести строение после того, как его собственный архитектор заявил: он беспокоится, что здание "соскользнет с холма и может убить кого-нибудь".

Хадид, отец пятерых детей, в том числе супермоделей Джиджи и Беллы, был привлечен к ответственности городским советом Лос-Анджелеса в 2015 году после того, как отказался выполнять приказ о прекращении работ в особняке. Затем он заявил, что разорился и понес убытки в размере $60 млн США из-за собственности. Бизнесмен утверждал, что $30 млн были его собственными деньгами, а другая половина состояла из кредитов.

Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию магната недвижимости о пересмотре его дела об отмене решения о сносе дома прошлым летом, назвав собственность "явной и реальной опасностью" для его соседей.

Наполовину законченный особняк был расположен на Страда Веккья-роуд в "популярном" районе Лоуэр-Бель-Эйр и окружен некоторыми из "самых знаменитых поместий города", говорится в объявлении.

Согласно журналу Los Angeles Magazine, Хадид начал строить особняк по спецзаказу – без договоренности с покупателем – около 10 лет назад.

[ + – ] Так должен был выглядеть готовый особняк Фото: Dailymail.co.uk

В листинге говорится, что это "редкая возможность построить поместье мирового класса с видом на город и окружающий каньон".

Дом расположен недалеко от эксклюзивного загородного клуба Bel Air, а также "всемирно известных ресторанов и бутиков в центре Беверли-Хиллз".

Снос здания занимает некоторое время, главным образом из-за того, что оно расположено на вершине крутого холма с видом на несколько домов, которые могут оказаться на пути любого обломка или обломков, падающих вниз.

"Мы разбираем этот дом так же, как он был построен. Мы должны быть очень осторожными – мы не можем просто так все разбить. Мы должны действовать намного более "хирургически". Поэтому вместо шара для разрушения мы используем гидравлические экскаваторы с длинными стрелами и специальными приспособлениями на них, чтобы более методично и безопасно демонтировать конструкцию", – заявил глава Sahara Construction Пол Вентура.

[ + – ] Масштабы работ по сносу впечатляют

Он добавил, что компания использует "многоуровневую систему безопасности" в проекте по сносу, включая усиление существующих ограждений и установку сетки вокруг участка, которая достаточно прочна, чтобы не дать массе обломков скатиться вниз по склону.

Работы усложняет и несоответствие здания первоначальному плану, из-за чего сотрудники компании побаиваются неожиданных внеплановых разрушений и обвалов.