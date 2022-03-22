Дуже дорога купа сміття: недобудований маєток батька сестер Хадід зносять за рішенням суду

Будівля перевищувала за розмірами всі допустимі норми, через що люди, які живуть вниз по схилу, на якому будувався будинок, подали на Хадіда в суд.

73-річний йордансько-американський забудовник Мохамед Хадід, який відомий тим, що будує розкішні готелі та будинки, в основному в районі Бель-Ейр у Лос-Анджелесі та в місті Беверлі-Хіллз, (Каліфорнія, США) втратив наполовину побудований мегамаєток, який сподівався продати за $100 млн, повідомляє Daily Mail.

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Недобудований будинок зносять після рішення суду, до якого звернулися потенційні сусіди. Хадід купив ділянку у 2011 році та швидко розпочав будівництво, втиснувши будинок площею 2800 квадратних метрів на ділянку площею 4050 квадратних метрів.

Але розміри будинку були набагато більшими та вищими, ніж дозволяють міські правила, і вдвічі перевищували 1395 квадратних метрів, на які йому дали дозвіл Департаменту будівництва.

Потім сусіди подали на Хадіда до суду, побоюючись, що маєток може зісковзнути з крутого схилу пагорба та розчавити будинки внизу.

Компанія Sahara Construction придбала нерухомість у грудні 2021 року всього за $8,5 млн і погодилася виплатити $5 млн як компенсацію за її знесення, сподіваючись повернути гроші за рахунок майбутнього перепродажу та спеціальних податкових пільг.

За словами Хадіда, він не дуже засмутився, бачачи, як будинок, який мав стати взірцем розкоші, перетворився на "дуже дорогу купу щебеню".

"Я продовжив своє життя — тепер усе це позаду. Я бажаю удачі людям, які його купили, і я бажаю їм удачі з тим, що вони збудують на його місці. У мене є інші проєкти, якими я зараз займаюся", — наголосив він.

Суддя Верховного суду округу Лос-Анджелес Крейг Д. Карлан наказав знести величезну споруду, назвавши її "небезпечною для суспільства".

Згідно з різними повідомленнями, гігантське майно, яке все більше ставало тягарем на шиї Хадіда, за десятиліття перетворилося на маєток вартістю $100 млн. Мільйонер стверджував у суді у 2019 році, що він настільки розорився, що не може дозволити собі $5 млн, які знадобляться, щоб знести будівлю після того, як його власний архітектор заявив: він непокоїться, що будівля "зісковзне з пагорба та може вбити когось".

Хадід, батько п'ятьох дітей, у тому числі супермоделей Джіджі та Белли, був притягнутий до відповідальності міською радою Лос-Анджелеса у 2015 році після того, як відмовився виконувати наказ про припинення робіт у маєтку. Потім він заявив, що розорився та зазнав збитків у розмірі $60 млн США через власність. Бізнесмен стверджував, що $30 млн були його власними грошима, а інша половина складалася з кредитів.

Верховний суд Каліфорнії відхилив апеляцію магната нерухомості про перегляд його справи про відміну рішення про знесення будинку минулого літа, назвавши власність "явною та реальною небезпекою" для його сусідів.

Наполовину закінчений маєток був розташований на Страда Векк'я-роуд у "популярному" районі Лоуер-Бель-Ейр і оточений деякими з "найзнаменитіших маєтків міста", йдеться в оголошенні.

Згідно з журналом Los Angeles Magazine, Хадід почав будувати маєток за спецзамовленням – без домовленості з покупцем – близько 10 років тому.

[ + – ] Такий вигляд повинен був мати готовий особняк Фото: Dailymail.co.uk

У лістингу йдеться, що це "рідкісна можливість побудувати маєток світового класу з видом на місто та навколишній каньйон".

Будинок розташований неподалік від ексклюзивного заміського клубу Bel Air, а також "всесвітньо відомих ресторанів і бутиків у центрі Беверлі-Хіллз".

Знесення будівлі займає деякий час, головним чином через те, що вона розташована на вершині крутого пагорба з видом на кілька будинків, які можуть опинитися на шляху будь-якого уламка або уламків, що падають униз.

"Ми розбираємо цей будинок так само, як він був збудований. Ми повинні бути дуже обережними — ми не можемо просто так усе розбити. Ми повинні діяти набагато "хірургічніше". Тому замість кулі для руйнування ми використовуємо гідравлічні екскаватори з довгими стрілами та спеціальними пристосуваннями на них, щоб більш методично та безпечно демонтувати конструкцію”, – заявив глава Sahara Construction Пол Вентура.

[ + – ] Масштаби робіт зі зносу вражають

Він додав, що компанія використовує "багаторівневу систему безпеки" в проєкті зі зносу, включаючи посилення існуючих огорож і встановлення сітки навколо ділянки, яка є достатньо міцною, щоб не дати масі уламків скотитися вниз по схилу.

Роботи ускладнює й невідповідність будівлі первісному плану, через що співробітники компанії побоюються несподіваних позапланових руйнувань і обвалів.