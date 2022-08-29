Гвен Стефані придбала сукню українського бренду (фото)

Українські дизайнери продовжують підкорювати серця західних знаменитостей.

52-річна американська співачка Гвен Стефані придбала сукню українського бренду Bevza. Про це повідомляє офіційна Instagram-сторінка модного бренду дизайнерки Світлани Бевзи.

Знаменитість стала головною героїнею вересневого номеру видання Luisa Via Roma Magazine. У вишуканій фотосесії для сторінок журналу Гвен Стефані позувала в елегантній чорній сукні від українського дизайнера. Образ американська зірка сцени доповнила такого ж кольору шубкою. Її світле волосся було розпущене.

Гвен Стефані позувала фотографці українського походження Юлії Горбаченко.

[ + – ] Гвен Стефані у сукні українського бренду

Українські дизайнери добре відомі у всьому світі. Практично на всіх континентах з'являються час від часу сукні від Світлани Бевзи або капелюшки Руслана Багінського. У головних уборах останнього виходять у світ Майлі Сайрус, Періс Гілтон, Мадонна, а з недавнього часу і королева Великобританії.

[ + – ] Гвен Стефані у сукні українського бренду

Нагадаємо, американська супермодель Белла Хадід вийшла у світ у total-black образі від Світлани Бевзи.

Також Фокус писав про поповнення в колекції капелюшків королеви Єлизавети Другої. Тепер у британського монарха буде головний убір від українського дизайнера.