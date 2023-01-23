Перший концерт за 5 років: Бейонсе виступила у Дубаї у сукні від українського бренду Frolov

Це був перший концерт зірки з 2018 року, і він відбувся у закритому форматі.

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Після тривалої перерви у концертній діяльності 41-річна співачка Бейонсе відіграла грандіозний 70-хвилинний мініконцерт у Дубаї на відкритті Atlantis The Royal — одного з найдорожчих і найрозкішніших нових готелів. Про це пише Variety.

За чутками, за цей концерт співачка отримала 24 мільйони доларів.

Під час виступу зірка виконала свої відомі хіти — Crazy in Love, Spirit, Drunk in Love, Brown Skin Girl. Крім того, на сцені до поп-діви приєдналася її 11-річна дочка Блю Айві Картер.

Усього за вечір артистка змінила 4 розкішні образи, одним з яких була спокуслива концертна мінісукня від українського бренду Frolov.

Наряд був виконаний у яскраво-рожевому кольорі, був приталений і добре підкреслював фігуру Бейонсе. По всій довжині вертикально плаття прикрашене золотими та сріблястими стразами, а декольте виконане у формі серця, також зі страз.

Шикарний образ співачки доповнювали колготки зі стразами та імітацією панчох, які вона одягла під напівпрозорий лук, а також високі рожеві рукавички зі стразами, які імітували діамантові браслети.

Завершенням сценічного образу стали сережки, об'ємна зачіска з легкими хвилями та макіяж із блискучими блискітками на очах.

Хоча гостей, яким вручили запрошення, попросили здати телефони і не знімати виступ, деякі відео все ж таки з'явилися в мережі. Фотографували на концерті лише запрошені папараці, кадри яких вже перебувають у відкритому доступі.

Нагадаємо, 10-річна дочка Бейонсе та Jay Z призвела фурор на нещодавньому аукціоні предметів розкоші, коли зробила ставку 80 тисяч доларів за пару діамантових сережок.

Також Фокус писав про те, що напівгола Бейонсе знялася сидячи на коні, що світиться, для обкладинки нового альбому.