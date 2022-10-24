10-річна дочка Бейонсе купила на аукціоні сережки за 80 тисяч доларів

Блю Айві називають найвідомішою дитиною у світі, а її статки оцінюють у півмільярда доларів.

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10-річна дочка Бейонсе та Jay Z призвела фурор на недавньому аукціоні предметів розкоші, коли зробила ставку у 80 тисяч доларів за пару діамантових сережок. Втім, для доньки настільки багатих та знаменитих батьків – це дрібниця. Про це пише Daily Mail.

Коли Блю Айві було лише два дні від народження – її називали найвідомішою дитиною у світі, зараз її статки оцінюють у півмільярда доларів. Вона — лауреат кількох премій, зокрема "Греммі" за найкраще музичне відео року (Brown Skin Girl). Вона також стала наймолодшою володаркою BET Award у віці восьми років.

Торік Блю Айві знялася разом із матір'ю у рекламній кампанії бренду Ivy Park x Adidas.

[ + – ] Бейонсе та Jay Z з донькою Блю Айві

Торги відбувалися на гала-концерті Wearable Art Gala у Лос-Анджелесі та Блю Айві шокувала свою бабусю, Тіну Ноулз-Лоусон, коли взяла участь у торгах. Діамантові сережки за 80 тисяч доларів вона таки купила.

Але це не перший випадок, коли юне чадо бере участь у торгах на аукціоні.

Коли їй було шість років, вона запропонувала 16 тисяч доларів за картину Сідні Пуатьє.

Кінорежисер Тайлер Перрі також брав участь у торгах і не знав, що "бореться" за полотно з дитиною.

"Хтось ще робив ставки проти мене. Я не знав, хто це був. Я оглядаюся, і бачу, що це вона", — пізніше розповідав Перрі у шоу NBC Today. Він зізнався, що в ньому прокинувся азарт, і у війні ставок він переміг.

Нагадаємо, Бейонсе народила Блю Айві у 2012 році. У 2017 році у співачки та її чоловіка народилися близнюки: син Сер та дочка Румі.