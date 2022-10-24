10-летняя дочь Бейонсе купила на аукционе серьги за 80 тысяч долларов

Блю Айви называют самым известным ребенком в мире, а ее состояние оценивают в полмиллиарда долларов.

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10-летняя дочь Бейонсе и Jay Z призвела фурор на недавнем аукционе предметов роскоши, когда сделала ставку в 80 тысяч долларов за пару бриллиантовых сережек. Впрочем, для дочки настолько богатых и знаменитых родителей – это мелочь. Об этом пишет Daily Mail.

Когда Блю Айви было только два дня от роду – ее называли самым известным ребенком в мире, сейчас ее состояние оценивают в полмиллиарда долларов. Она — лауреат нескольких премий, в том числе "Грэмми" за лучшее музыкальное видео года (Brown Skin Girl). Она также стала самой молодой обладательницей BET Award в возрасте восьми лет.

В прошлом году Блю Айви снялась вместе с матерью в рекламной кампании бренда Ivy Park x Adidas.

[ + – ] Бейонсе и Джей Зи с дочкой Блю Айви

Торги происходили на гала-концерте Wearable Art Gala в Лос-Анджелесе и Блю Айви шокировала свою бабушку, Тину Ноулз-Лоусон, когда приняла участие в торгах. Бриллиантовые серьги за 80 тысяч долларов, она в итоге купила.

Но это не первый случай, когда юное дарование принимает участие в торгах на аукционе.

Когда ей было шесть лет, она предложила 16 тысяч долларов за картину Сидни Пуатье.

Кинорежиссер Тайлер Перри также участвовал в торгах и не знал, что "сражается" за полотно с ребенком.

"Кто-то еще делал ставки против меня. Я не знал, кто это был. Я оглядываюсь, и вижу, что это она", — позже рассказывал Перри в шоу NBC Today. Он признался, что в нем проснулся азарт и в войне ставок он победил.

Напомним, Бейонсе родила Блю Айви в 2012 году. В 2017-м – у певицы и ее супруга родились близнецы: сын Сэр и дочь Руми.