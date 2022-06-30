Напівгола Бейонсе сфотографувалася на коні, що світиться

Незважаючи на наявність чоловіка й трьох дітей, Бейонсе не відмовляє собі в задоволенні продемонструвати шанувальникам розкішну фігуру.

40-річна американська R'n'B-співачка Бейонсе продовжує просування свого нового альбому Renaissance, який стане сьомим у дискографії співачки. Вона активно знімається для глянцевих журналів і публікує ефектні фотографії на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 265 мільйонів людей із усього світу. Деякі з кадрів модно назвати більш ніж відвертими для матері трьох дітей, але співачку, яка має розкішну фігуру, подібне не бентежить. Свідченням цього — новий знімок артистки, яким вона порадувала шанувальників.

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На знімку вона позує на штучному коні, що світиться, а з одягу на Бейонсе — лише металізоване бікіні, що ледве прикриває тіло. Волосся співачки розпущене та спадає довгими хвилями, а на ногах — сріблясті босоніжки на підборах.

"Створення цього альбому дало мені можливість помріяти й знайти порятунок у страшний для світу час. Це дозволило мені відчути себе вільною та авантюрною тоді, коли мало що ще рухалося. Мій намір полягав у тому, щоб створити безпечне місце, місце без суджень. Місце, де можна звільнитися від перфекціонізму і надмірного мислення. Місце, щоб кричати, звільнятися, відчувати свободу. Це була чудова дослідницька подорож. Сподіваюся, ви знайдете радість у цій музиці. Я сподіваюся, що це надихне вас на те, щоб розгойдуватися! І почуватися такою ж унікальною, сильною та сексуальною”, — йдеться в підписі до знімку.

Раніше ми писали про те, що Бейонсе прикрасила обкладинку липневого номера британського Vogue.