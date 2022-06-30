Полуголая Бейонсе сфотографировалась на светящейся лошади

Несмотря на наличие мужа и трех детей, Бейонсе не отказывает себе в удовольствии продемонстрировать поклонникам роскошную фигуру.

40-летняя американская R’n’B-певица Бейонсе продолжает продвижение своего нового альбома Renaissance, который станет седьмым в дискографии певицы. Она активно снимается для глянцевых журналов и публикует эффектные фотографии на своей странице в Instagram, где за ней следят свыше 265 миллионов человек со всего мира. Некоторые из кадров модно назвать более чем откровенными для матери трех детей, но певицу, которая обладает роскошной фигурой, подобное не смущает. Свидетельством тому – новый снимок артистки, которым она порадовала поклонников.

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На снимке она позирует на искусственной светящейся лошади, а из одежды на Бейонсе – лишь металлизированое бикини, едва прикрывающее тело. Волосы певицы распущены и спадают длинными волнами, а на ногах – серебристые босоножки на каблуке.

"Создание этого альбома дало мне возможность помечтать и найти спасение в страшное для мира время. Это позволило мне почувствовать себя свободной и авантюрной в то время, когда мало что еще двигалось. Мое намерение состояло в том, чтобы создать безопасное место, место без суждений. Место, где можно освободиться от перфекционизма и чрезмерного мышления. Место, чтобы кричать, освобождаться, чувствовать свободу. Это было прекрасное исследовательское путешествие. Надеюсь, вы найдете радость в этой музыке. Я надеюсь, что это вдохновит вас на то, чтобы раскачиваться! И чувствовать себя такой же уникальной, сильной и сексуальной", – говорится в подписи к снимку.

Ранее мы писали о том, что Бейонсе украсила обложку июльского номера британского Vogue.