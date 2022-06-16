Бейонсе появилась на обложке Vogue верхом на лошади и объявила о своем возвращении

Певица выпускает первый за последние шесть лет альбом, первая часть которого будет доступна к прослушиванию уже 29 июня.

40-летняя американская R’n’B-дива Бейонсе Ноулз-Картер анонсировала первый за посление шесть лет альбом и снялась в невероятных образах для июльского номера британского Vogue. Несколькими фотографиями она поделилась на своей странице в соцсети.

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Знаменитость позировала фотографу Рафаэлю Паваротти в нескольких ансамблях. Так, она примерила платье Schiaparelli с капюшоном из золотого металла с глубоким вырезом. Стилист сделал ей короткую зазубренную челку, а в качестве аксессуара выбрал огромные серьги Saturn.

Фото: Vogue

На втором изображении она предстала в кожаной одежде Junya Watanabe и массивных ботинках на платформе Harris Reed And Roker, полулежа на байке. ее губы покрыты черной помадой, а в кадре много дыма.

Фото: Vogue

Далее фотограф посадил артистку на лошадь. На певице – обтягивающее черное платье и гигантский головной убор в виде круга с расходящимися во все стороны лучами.

Фото: Vogue

Стилистом съемки выступил главный редактор журнала Эдвард Эннинфул. Он назвал фотосессию под названием "Модная фантазия" действительно фантастической.

"Бейонсе любила присылать мне отличные и длинные тексты, когда мы вместе обдумывали идеи для съемки. Это было волшебное настроение", – признался он.

Фото: Vogue

Седьмой студийный альбом Бейонсе называется Renaissance, в который включены 16 песен. Над ним она работала во время пандемии, а первая его часть будет представлена уже 29 июня.

Последний альбом Бейонсе, Lemonade, который вышел в 2016 году, принес певице две музыкальные премии "Грэмми". После его редиза исполнительница погрузилась в моду и дизайн, а также родила близнецов Сэра и Руми, оставив музыку в стороне, однако теперь заявила всему миру о том, что она возвращается.

В 2021 году миссис Картер была признана самой титулованной артисткой в ​​истории "Грэмми" За десятилетия своей творческой карьеры она получила 28 наград Американской национальной академии искусства и науки звукозаписи (NARAS).

Напомним, повзрослевшая дочь Бейонсе и Jay-Z Блю Айви появилась в рекламе Tiffany вместе со своими родителями.