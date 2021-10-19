Повзрослевшая дочь Бейонсе и Jay-Z появилась в рекламе Tiffany (видео)

Супруги второй раз снялись для рекламы знаменитого ювелирного бренда.

Американская певица в стиле RnB Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z (Джей-Зи) появились в новой рекламе ювелирного бренда Tiffany & Co. Кампания носит название Breakfast at Tiffany и стала второй съемкой пары.

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Ролик называется "Свидание" и показывает романтику в отношениях знаменитостей. На эти кадры команду, работавшую над рекламой, вдохновили сцены на заднем сиденье нью-йоркского такси из фильма "Завтрак у Тиффани" 1961 года.

Видео начинается с того, что гламурная Бейонсе сидит на заднем сиденье Rolls Royce, крася губы красной помадой и надевая несколько потрясающих драгоценностей Tiffany & Co, среди которых кольцо с 10-каратным бриллиантом и 6-каратные серьги.

Затем к ней подсаживается Jay-Z, а у Бейонсе в руках появляется маргаритка, на которой она играет в "любит-не любит" и ласково смотрит на мужа. Далее они заказывают пиццу, которую едят в машине, колеся по мегаполису, а потом решают выпить шампанского, и в кадре мелькает бутылка Armand de Brignac. Этим брендом игристых напитков владеет муж Бейонсе.

В какой-то момент на заднем сидении рядом с парой и их собакой появляется 9-летняя дочь пары Блю Айви. Девочка заметно повзрослела. В кадре она в очках.

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Супруги демонстрируют любовь и нежность друг к другу на протяжении всей оставшееся части видео.

Александр Арно, исполнительный вице-президент по продуктам и коммуникациям, заявил в августе, что пара является "воплощением современной истории любви".

"Как бренд, который всегда олицетворял любовь, силу и самовыражение, мы не могли придумать более знаковой пары, которая лучше представляла бы ценности Tiffany. "Для нас большая честь, что Картеры стали частью семьи Tiffany", – подчеркнул он. Кстати, супруги стали почетными гостями на праздновании свадьбы Александра, состоявшемся недавно в Венеции.

В рамках партнерства с Tiffany & Co., фондом певца BeyGOOD и благотворительной организацией рэпера фонд Шона Картера (настоящее имя Jay-Z) в начале этого года пообещал выделить $2 млн университету Линкольна в Пенсильвании, государственному университету Норфолка в Вирджинии, колледжу Беннетта в Северной Каролине, Арканзасскому университету в Пайн-Блафф и центральному государственному университету в Огайо.

Напомним, ранее Бейонсе стала первой темнокожей женщиной, которая надела на шею легендарный желтый бриллиант Tiffany.