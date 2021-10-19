Подорослішала дочка Бейонсе та Jay-Z з'явилася в рекламі Tiffany (відео)

Подружжя вдруге знялися для реклами знаменитого ювелірного бренду.

Американська співачка в стилі RnB Бейонсе та її чоловік, репер Jay-Z (Джей-Зі) з'явилися в новій рекламі ювелірного бренду Tiffany & Co. Кампанія носить назву Breakfast at Tiffany і стала другою зйомкою пари.

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Ролик називається "Побачення" і показує романтику у відносинах знаменитостей. На ці кадри команду, яка працювала над рекламою, надихнули сцени на задньому сидінні нью-йоркського таксі з фільму "Сніданок у Тіффані" 1961 року.

Відео починається з того, що гламурна Бейонсе сидить на задньому сидінні Rolls Royce, фарбуючи губи червоною помадою і надягаючи кілька приголомшливих коштовностей Tiffany & Co, серед яких кільце з 10-каратним діамантом і 6-каратні сережки.

Потім до неї підсаджується Jay-Z, а в Бейонсе в руках з'являється маргаритка, на якій вона грає в "любить-не любить" і ласкаво дивиться на чоловіка. Далі вони замовляють піцу, яку їдять у машині, що їздить по місту, а потім вирішують випити шампанського, і в кадрі миготить пляшка Armand de Brignac. Цим брендом ігристих напоїв володіє чоловік Бейонсе.

У якийсь момент на задньому сидінні поруч з парою та їхньою собакою з'являється 9-річна дочка пари Блю Айві. Дівчинка помітно подорослішала. У кадрі вона в окулярах.

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Подружжя демонструють любов та ніжність одне до одного протягом усього відео.

Олександр Арно, виконавчий віцепрезидент з продуктів і комунікацій, заявив у серпні, що пара є "втіленням сучасної історії кохання".

"Як бренд, який завжди уособлював любов, силу і самовираження, ми не могли придумати більш знакової пари, яка краще представляла б цінності Tiffany." Для нас велика честь, що Картери стали частиною сім'ї Tiffany", — підкреслив він. До речі, подружжя стало почесними гостями на святкуванні весілля Олександра, яке відбулося нещодавно у Венеції.

У межах партнерства з Tiffany & Co., фондом співака BeyGOOD і благодійною організацією репера фонд Шона Картера (справжнє ім'я Jay-Z) на початку цього року пообіцяв виділити $2 млн університету Лінкольна в Пенсильванії, державному університету Норфолка у Вірджинії, коледжу Беннетта в Північній Кароліні, Арканзаському університету в Пайн-Блафф і центральному державному університету в Огайо.

Нагадаємо, раніше Бейонсе стала першою темношкірою жінкою, яка одягла на шию легендарний жовтий діамант Tiffany.