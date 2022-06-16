Бейонсе з'явилася на обкладинці Vogue верхи на коні й оголосила про своє повернення

Співачка видає перший за останні шість років альбом, перша частина якого буде доступна до прослуховування вже 29 червня.

40-річна американська R'n'B-діва Бейонсе Ноулз-Картер анонсувала перший за останні шість років альбом і знялася в неймовірних образах для липневого номера британського Vogue. Декількома фотографіями вона поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

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Знаменитість позувала фотографу Рафаелю Паваротті в кількох ансамблях. Так, вона приміряла сукню Schiaparelli з капюшоном із золотого металу з глибоким вирізом. Стиліст зробив їй короткий зазубрений чубчик, а як аксесуар вибрав величезні сережки Saturn.

Фото: Vogue

На другому зображенні вона постала в шкіряному одязі Junya Watanabe та масивних черевиках на платформі Harris Reed And Roker, напівлежачи на байку. Її губи вкриті чорною помадою, а в кадрі багато диму.

Фото: Vogue

Далі фотограф посадив артистку на коня. На співачці — чорна сукня, що обтягує, і гігантський головний убір у вигляді кола з променями, що розходяться на всі боки.

Фото: Vogue

Стилістом зйомки виступив головний редактор журналу Едвард Еннінфул. Він назвав фотосесію під назвою "Модна фантазія" справді фантастичною.

"Бейонсе любила надсилати мені чудові та довгі тексти, коли ми разом обмірковували ідеї для зйомки. Це був чарівний настрій", — зізнався він.

Фото: Vogue

Сьомий студійний альбом Бейонсе називається Renaissance, до якого включено 16 пісень. Над ним вона працювала під час пандемії, а першу його частину буде представлено вже 29 червня.

Останній альбом Бейонсе, Lemonade, який вийшов 2016 року, приніс співачці дві музичні премії "Греммі". Після його релізу виконавиця занурилася в моду та дизайн, а також народила близнюків Сера та Румі, залишивши музику осторонь, проте тепер заявила всьому світу про те, що вона повертається.

У 2021 році місіс Картер була визнана найтитулованішою артисткою в історії "Греммі". ​​За десятиліття своєї творчої кар'єри вона отримала 28 нагород Американської національної академії мистецтва та науки звукозапису (NARAS).

Нагадаємо, дочка Бейонсе, що подорослішала, і Jay-Z Блю Айві з'явилася в рекламі Tiffany разом зі своїми батьками.