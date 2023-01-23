Первый концерт за 5 лет: Бейонсе выступила в Дубае в платье от украинского бренда Frolov

Это был первый концерт звезды с 2018 года, и он прошел в закрытом формате.

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После длительного перерыва в концертной деятельности 41-летняя певица Бейонсе отыграла грандиозный 70-минутный мини-концерт в Дубае на открытии Atlantis The Royal — одного из самых дорогих и роскошных новых отелей. Об этом пишет Variety.

По слухам, за этот концерт певица получила 24 миллиона долларов.

Во время выступления звезда исполнила свои известные хиты – Crazy in Love, Spirit, Drunk in Love, Brown Skin Girl. Кроме того, на сцене к поп-диве присоединилась ее 11-летняя дочь Блю Айви Картер.

Всего за вечер артистка сменила 4 роскошных образа, одним из которых было соблазнительное концертное мини-платье от от украинского бренда Frolov.

Наряд был выполнен в ярко-розовом цвете, был притален и хорошо подчеркивал фигуру Бейонсе. По всей длине вертикально платье украшено золотыми и серебристыми стразами, а декольте выполнено в форме сердца, тоже со страз.

Шикарный образ певицы дополняли колготки со стразами и имитацией чулок, которые она надела под полупрозрачный лук, а также высокие розовые перчатки со стразами, которые имитировали бриллиантовые браслеты.

Завершением сценического образа стали серьги, объемная прическа с легкими волнами и макияж со сверкающими блестками на глазах.

Хотя гостей, которым вручили приглашение, попросили сдать телефоны и не снимать выступление, некоторые видео все же появились в Сети. Фотографировали на концерте только приглашенные папарацци, кадры которых уже находятся в открытом доступе.

Напомним, 10-летняя дочь Бейонсе и Jay Z призвела фурор на недавнем аукционе предметов роскоши, когда сделала ставку в 80 тысяч долларов за пару бриллиантовых сережек.

Также Фокус писал о том, что полуголая Бейонсе снялась сидя на светящейся лошади для обложки нового альбома.