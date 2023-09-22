Кайлі Міноуг приміряла сукню українського бренду (фото)
Артистка позувала у вбранні для обкладинки свого нового альбому "Tension".
55-річна австралійська попспівачка Кайлі Міноуг приміряла сукню українського бренду. Про це повідомляється на Instagram-сторінці FROLOV.
Зірка сцени обрала кутюрну сукню українського бренду FROLOV для обкладинки свого нового альбому "Tension".
Як відомо, сукня "Зоря" з кутюрної колекції українського бренду, присвяченої дослідженню українській сексуальності. Вбрання вишите вручну в авторській техніці з використанням кристалів Swarovski.
"Padam, Padam, Кайлі Міноуг у сукні FROLOV Couture, створеній з кристалів Swarovski® Ми вражені", — зазначають представники українського бренду.
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Дизайнер Іван Фролов прокоментував публікацію, зазначивши: "Padam 🌹 Padam". Таким чином модельєр процитував пісню австралійської знаменитості.
"Неймовірно красиво", "Так чудово", "Вау", — коментують публікацію FROLOV прихильники бренду, який обирають Тіна Кароль, Бейонсе, Ріта Ора та інші зірки.
Нагадаємо, Кайлі Міноуг хоче, аби австралійка Марго Роббі зіграла її в біографічному фільмі.
Також Фокус писав про заручини Кайлі Міноуг з креативним директором GQ у 2021 році.