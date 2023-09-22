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Стиль життя

Кайлі Міноуг приміряла сукню українського бренду (фото)

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Фото: FROLOV | Кайлі Міноуг

Артистка позувала у вбранні для обкладинки свого нового альбому "Tension".

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55-річна австралійська попспівачка Кайлі Міноуг приміряла сукню українського бренду. Про це повідомляється на Instagram-сторінці FROLOV.

Зірка сцени обрала кутюрну сукню українського бренду FROLOV для обкладинки свого нового альбому "Tension".

Кайлі Міноуг

Як відомо, сукня "Зоря" з кутюрної колекції українського бренду, присвяченої дослідженню українській сексуальності. Вбрання вишите вручну в авторській техніці з використанням кристалів Swarovski.

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"Padam, Padam, Кайлі Міноуг у сукні FROLOV Couture, створеній з кристалів Swarovski® Ми вражені", — зазначають представники українського бренду.

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Кайлі Міноуг у сукні FROLOV

Дизайнер Іван Фролов прокоментував публікацію, зазначивши: "Padam 🌹 Padam". Таким чином модельєр процитував пісню австралійської знаменитості.

Пісня Кайлі Міноуг

"Неймовірно красиво", "Так чудово", "Вау", — коментують публікацію FROLOV прихильники бренду, який обирають Тіна Кароль, Бейонсе, Ріта Ора та інші зірки.

Нагадаємо, Кайлі Міноуг хоче, аби австралійка Марго Роббі зіграла її в біографічному фільмі.

Також Фокус писав про заручини Кайлі Міноуг з креативним директором GQ у 2021 році.