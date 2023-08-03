Обидві знаменитості родом з Австралії.

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55-річна австралійська співачка Кайлі Міноуг хоче, аби Марго Роббі зіграла її в байопіку. Про це повідомляє E! News.

Зірка сцени та журналісти видання обговорили її майбутній альбом та проживання в Лас-Вегасі. На запитання, хто міг би зіграти Міноуг у байопіку про співачку, вона назвала свою землячку, 33-річну австралійську акторку Марго Роббі.

"Марго Роббі, у моїх снах", — зазначила Кайлі. "Вона мала б австралійський акцент, це точно".

Напередодні співачка випустила свій літній хіт "Padam Padam" напередодні свого майбутнього 16-го студійного альбому "Tension".

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Марго Роббі Фото: pati dubroff/instagram

Влітку 2023 на широкі екрани вийшов фільм "Барбі" Грети Гервіг з Марго Роббі в головній ролі. Знаменитість зіграла найпопулярніше ляльку у світі. Картина бʼє всі рекорди та, ймовірно, збере понад мільярд доларів касових зборів.

Зазначалося, що "Барбі" зробить Марго Роббі "неймовірно багатою".

Марго Роббі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Марго Роббі виплатила іпотеку мами, коли стала успішною в Голлівуді.

Також Фокус писав про всі пластичні операції Марго Роббі.