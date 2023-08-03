Обе знаменитости родом из Австралии.

Related video

55-летняя австралийская певица Кайли Миноуг хочет, чтобы Марго Робби сыграла ее в байопике. Об этом сообщает E! News.

Звезда сцены и журналисты издания обсудили ее будущий альбом и проживание в Лас-Вегасе. На вопрос, кто мог бы сыграть Миноуг в байопике о певице, она назвала свою землячку, 33-летнюю австралийскую актрису Марго Робби.

"Марго Робби, в моих снах", — отметила Кайли. "Она имела бы австралийский акцент, это точно".

Накануне певица выпустила летний хит "Padam Padam" в преддверии своего будущего 16-го студийного альбома "Tension".

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Марго Робби Фото: pati dubroff/instagram

Летом 2023 года на широкие экраны вышел фильм "Барби" Греты Гервиг с Марго Робби в главной роли. Знаменитость сыграла самую популярную куклу в мире. Картина бьет все рекорды и, вероятно, соберет более миллиарда долларов кассовых сборов.

Отмечалось, что "Барби" сделает Марго Робби "невероятно богатой".

Марго Робби Фото: Getty Images

Напомним, Марго Робби выплатила ипотеку мамы, когда стала успешной в Голливуде.

Также Фокус писал обо всех пластических операциях Марго Робби.