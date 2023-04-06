Стало известно, сколько денег заработает Марго Робби с фильма "Барби"

Знаменитость не только исполнила главную роль, но и стала исполнительным продюсером картины.

Related video

Стало известно, сколько денег заработает с фильма "Барби" Марго Робби. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что 32-летняя австралийская актриса собирается заработать очень много денег на своем новом фильме, в котором она исполнила главную роль и стала исполнительным продюсером картины.

Медиа-инсайдер Питер Форд рассказал, что Марго Робби собирается заработать большие деньги, если фильм будет иметь успех.

"Он получает большую тягу. Выглядит отлично, конечно, очень ярко", — объяснил он.

Марго Робби и Райан Гослинг на съемках фильма "Барби" Фото: Getty Images

"Важная вещь в этой истории состоит в том, что Марго Робби не просто звезда, но и стоявший за этим исполнительный продюсер", — добавляет инсайдер.

Премьера комедии в кинотеатрах запланирована на 21 июля 2023 года, а Марго Робби возглавит актерский состав в роли одноименной куклы Барби вместе со своим бойфрендом Кеном, которого играет Райан Гослинг.

Также сообщается, что австралийская актриса уже получила 12,5 млн долларов (около 460 млн грн).

Режиссером фильма является Грета Гервиг по сценарию, написанному в соавторстве с Ноем Баумбахом

Официальный трейлер фильма "Барби"

Напомним, Дуа Липа появится в фильме "Барби" в роли синеволосой русалки.

Также Фокус писал о первом тизере картины "Барби".