Дуа Липа сыграет синеволосую русалку в фильме о Барби (фото)

Дуа Липа примеряла на себя образ русалки в предстоящем фильме "Барби".

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Премьера фильма Греты Гервиг о Барби состоится в июле, а официальный аккаунт Барби знакомит поклонников с совершенно новой командой кукол, включая Дуа Липу в образе синеволосой Барби русалки. Испольнительница присоединяется к Марго Робби, Иссе Рэй и бесчисленному множеству других в кукольной вселенной, а ее синие волосы являются признаком того, что она произведет большой фурор в мире Барби.

"Эта Барби — русалка!! #BarbieTheMovie", — подписала пост в Instagram Липа, в котором поделилась постером фильма, добавив смайлики в виде сердца, русалки и волны.

На постере 27-летняя звезда позирует в длинном волнистом синем парике и ярко-синем бикини без бретелек цвета металлик, добавляя внизу бело-голубой хвост русалки. Обладательница "Грэмми" носит огромные жемчужные серьги и соответствующее ожерелье с голубыми бусинами. Барби русалка представлена с голубым макияжем глаз в ретро-стиле 80-х годов и розовыми румянами. Кроме того, Дуа Липа выглядит очень загорелой на фото.

Официальные аккаунты фильма в социальных сетях также поделились плакатами 32-летней Марго Робби в роли главной Барби и 42-летнего Райана Гослинга в роли оригинального Кена, а также других коллег по фильму, таких как Исса Рэй, Никола Кохлан, Хари Неф, Кейт Маккиннон, Эмма Макки. Среди других звезд-сюрпризов Майкл Сера, Америка Феррера, Хелен Миррен, Уилл Феррелл и другие.

Ранее Фокус писал, что Дуа Липа продемонстрировала идеальный купальник на лето 2023.