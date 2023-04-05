Дуа Ліпа зіграє синьоволосу русалку у фільмі про Барбі (фото)

Дуа Ліпа приміряла на себе образ русалки у майбутньому фільмі "Барбі".

Related video

Прем'єра фільму Грети Гервіг про Барбі відбудеться в липні, а офіційний обліковий запис Барбі знайомить шанувальників із абсолютно новою командою ляльок, включаючи Дуа Ліпу в образі синьоволосої Барбі русалки. Виконавиця приєднується до Марго Роббі, Іссі Рей та незліченної множини інших у ляльковому всесвіті, а її синє волосся є ознакою того, що вона зробить великий фурор у світі Барбі.

"Ця Барбі — русалка!! #BarbieTheMovie", — підписала пост у Instagram Ліпа, в якому поділилася постером фільму, додавши смайли у вигляді серця, русалки та хвилі.

На постері 27-річна зірка позує в довгій хвилястій синій перуці та яскраво-синьому бікіні без бретельок кольору металік, додаючи внизу біло-блакитний хвіст русалки. Володарка "Греммі" носить величезні перлинні сережки та відповідне намисто з блакитними бусинами. Барбі русалка представлена з блакитним макіяжем очей у ретро-стилі 80-х років та рожевими рум'янами. Крім того, Дуа Ліпа виглядає дуже засмаглою на фото.

Офіційні акаунти фільму в соціальних мережах також поділилися плакатами 32-річної Марго Роббі в ролі головної Барбі та 42-річного Райана Гослінга в ролі оригінального Кена, а також інших колег з фільму, таких як Ісса Рей, Нікола Кохлан, Харі Неф, Кейт Маккіннон, Емма Маккі. Серед інших зірок-сюрпризів Майкл Сірка, Америка Феррера, Гелен Міррен, Вілл Феррелл та інші.

Раніше Фокус писав, що Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний купальник на літо 2023 року.