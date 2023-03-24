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Стиль життя

Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний купальник на літо 2023 (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Ліпа

Артистка відправилася на відпочинок на Ямайку.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний купальник на літо 2023. Знімками зі свого відпочинку зірка сцени косовського походження ділиться в Instagram.

Для "літа посеред березня" знаменитість обрала яскравий роздільний купальник у квітковому принті. Завдяки відкритому наряду можна було роздивитися татуювання артистки, серед яких є слово "ангел" та поколене серце.

Волосся зірки сцени було розпущене, а також фанати Дуа Ліпи помітили пірсинг на її пупі.

"Усі спокійні та без стресу! Провела кілька тижнів на @goldeneye @islandoutpost і написала про деякі з моїх улюблених місць на Ямайці для випуску @Service95 цього тижня 🇯🇲🦜💛 +++ Дейзі Джонс (@daisyjsjones) дізнається, чому ми всі одержимі сном, і ділиться порадами, як зануритися сьогодні ввечері. Крім того, Джуно Келлі (@junokelly) досліджує небезпеку романтизації психічних захворювань у соціальних мережах", — прокоментувала карусель нових фото Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа

Зокрема знаменитість приміряла світлий роздільний купальник, до якого додала сітчасту напівпрозору сукню.

Дуа Ліпа Fullscreen
Дуа Ліпа

Нагадаємо, мама Дуа Ліпи показала, як співачка виглядала в дитинстві.

Також Фокус писав про новий поворот в історії особистого життя Дуа Ліпи.