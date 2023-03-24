Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний купальник на літо 2023 (фото)

Артистка відправилася на відпочинок на Ямайку.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний купальник на літо 2023. Знімками зі свого відпочинку зірка сцени косовського походження ділиться в Instagram.

Для "літа посеред березня" знаменитість обрала яскравий роздільний купальник у квітковому принті. Завдяки відкритому наряду можна було роздивитися татуювання артистки, серед яких є слово "ангел" та поколене серце.

Волосся зірки сцени було розпущене, а також фанати Дуа Ліпи помітили пірсинг на її пупі.

"Усі спокійні та без стресу! Провела кілька тижнів на @goldeneye @islandoutpost і написала про деякі з моїх улюблених місць на Ямайці для випуску @Service95 цього тижня 🇯🇲🦜💛 +++ Дейзі Джонс (@daisyjsjones) дізнається, чому ми всі одержимі сном, і ділиться порадами, як зануритися сьогодні ввечері. Крім того, Джуно Келлі (@junokelly) досліджує небезпеку романтизації психічних захворювань у соціальних мережах", — прокоментувала карусель нових фото Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа

Зокрема знаменитість приміряла світлий роздільний купальник, до якого додала сітчасту напівпрозору сукню.

Дуа Ліпа

Нагадаємо, мама Дуа Ліпи показала, як співачка виглядала в дитинстві.

Також Фокус писав про новий поворот в історії особистого життя Дуа Ліпи.