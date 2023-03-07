Дуа Ліпу помітили за поцілунками з новим коханим (фото)

Про роман британської співачки та режисера Ромена Гавраса заговорили в лютому 2023.

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27-річну британську співачку Дуа Ліпу помітили за поцілунками з її новим бойфрендом, 41-річним французьким режисером Роменом Гаврасом. Про це пише The Sun.

Новоспечену зіркову пару "зловили" папараці після показу Saint Laurent у Парижі. Вони були зображені, тримаючись за руки, коли залишали захід через "чорний" вихід.

Джерело повідомило: "Вони не могли відірвати руки один від одного".

А згодом зірку сцени косовського походження та французького режисера "зловили" за поцілунками та обіймами.

Як відомо, 41-річний Ромен колись зустрічався з поп-суперницею Дуа Ліпи 31-річною Рітою Орою, яка наразі одружена з режисером Тайкою Вайтіті.

Гаврас зустрічався з Орою шість місяців, перш ніж підтвердити їхній розрив у березні 2021 року

[ + – ] Дуа Ліпа та Ромен Гаврас

Щодо Дуа Ліпи, то вона наприкінці 2021 оголосила про розрив з моделлю Анваром Хадідом (брат Белли та Джіджі Хадід). Пара була разом близько двох з половиною років, проте завантажені робочі графіки знаменитостей не співпали.

Після цього співачці приписували низку романів, зокрема з репером Джеком Гарлоу, який свого часу присвятив Дуа Ліпі пісню.

Нагадаємо, Дуа Ліпа та Ромен Гаврас уперше вийшли разом на публіку.

Також Фокус писав про рідкісні кадри батька Дуа Ліпи.