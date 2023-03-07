Дуа Липу заметили за поцелуями с новым возлюбленным (фото)

О романе британской певицы и режиссера Ромена Гавраса заговорили в феврале 2023 года.

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27-летнюю британскую певицу Дуа Липу заметили за поцелуями с ее новым бойфрендом, 41-летним французским режиссером Роменом Гаврасом. Об этом пишет The Sun.

Новоиспеченную звездную пару "поймали" папарацци после показа Saint Laurent в Париже. Они были изображены, держась за руки, когда покидали мероприятие через "черный" выход.

Источник сообщил: "Они не могли оторвать руки друг от друга".

Впоследствии звезду сцены косовского происхождения и французского режиссера "поймали" за поцелуями и объятиями.

Как известно, 41-летний Ромен когда-то встречался с поп-соперницей Дуа Липы, 31-летней певицей Ритой Орой, которая в настоящее время замужем за режиссером Тайкой Вайтити.

Гаврас встречался с Орой шесть месяцев, прежде чем подтвердить их разрыв в марте 2021 года

[ + – ] Дуа Липа и Ромен Гаврас

Что касается Дуа Липы, то она в конце 2021 года объявила о разрыве с моделью Анваром Хадидом (брат Беллы и Джиджи Хадид). Пара была вместе около двух с половиной лет, однако загруженные рабочие графики знаменитостей не совпали.

После этого певице приписывали ряд романов, в том числе с рэпером Джеком Харлоу, который в свое время посвятил Дуа Липе песню.

Напомним, Дуа Липа и Ромен Гаврас впервые вышли вместе на публику.

Также Фокус писал о редких кадрах отца Дуа Липы.