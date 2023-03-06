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Стиль жизни

Дуа Липа поделилась редкими кадрами своего отца (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Липа

Артистка поздравила отца с 54-м днем рождения.

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27-летняя британская певица Дуа Липа поделилась редкими снимками со своим отцом. Архивные кадры звезда сцены косовского происхождения оставила в Instagram с более чем 87 млн подписчиков.

Артистка поздравила отца с 54-м днем рождения.

"С днем рождения, близнец @dukagjinlipa ❤️", — обратилась к отцу Дуа Липа.

Дуа Липа с отцом

Знаменитость поделилась как недавними фотографиями, так и архивными, на которых она была еще ребенком.

54-летний Дукагджин родился в Приштине – столица частично признанной Республики Косово. Впрочем, в начале 90-х с семьей он эмигрировал в Великобританию. Уже в Лондоне родилась его старшая дочь Дуа Липа. У певицы также есть сестра Рина и брат Джин.

Как известно, именинник был солистом и гитаристом в косовской рок-группе Oda. По словам британской певицы, именно отец привил ей любовь к музыке.

В ноябре 2022 года Дуа Липа получила гражданство Албании от президента Байрама Бегая. И часто публично напоминает о своем происхождении, хотя большую часть жизни провела в Великобритании.

Напомним, Дуа Липа станет сопредседателем ежегодного бала Института костюма Met Gala-2023.

Также Фокус писал о новом бойфренде Дуа Липы: артистка впервые вышла с ним на публику.