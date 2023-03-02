Дуа Липа впервые вышла на публику с новым бойфрендом (фото)

Об отношениях Дуа Липы и Ромена Гавраса стало известно в феврале 2023 года.

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27-летняя британская певица Дуа Липа впервые вышла на публику со своим новым бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду сцены косовского происхождения и французского режиссера Ромена Гавраса заметили на показе Saint Laurent в столице Франции. Пару сфотографировали папарацци во время выхода через черный ход. На снимках певица улыбается и держит спутника за руку.

Для официального события Дуа Липа выбрала total-black образ – длинное платье с акцентным переплетением и кожаный тренч. К вечернему аутфиту она добавила массивные украшения и яркий макияж с акцентом на глаза.

"Дуа и Ромен узнают друг друга. Им нравится проводить время вместе. Певица знает, как важно найти того, кто разбирается в ее индустрии. Она чувствует, что он все понимает. Они творческие люди", — рассказывал ранее инсайдер.

[ + – ] Дуа Липа и Ромен Гаврас

Как известно, французский режиссер два года назад встречался с другой певицей – Ритой Орой.

[ + – ] Дуа Липа и Ромен Гаврас

До этого Дуа Липа долгое время встречалась с Анваром Хадидом. Впрочем, в декабре 2021 года они объявили о расставании. Хотя сами знаменитости официально не комментировали причины разрыва звездной пары, инсайдеры рассказывали о загруженности графиков певицы и манекенщика.

После этого Дуа Липе несколько раз приписывали романы с разными мужчинами, в частности рэпером Джеком Харлоу, который в свое время посвятил артистке песню.

Напомним, Ромен Гаврас и Дуа Липа начали тайно встречаться.

Также Фокус писал о новом откровенном образе Дуа Липы.