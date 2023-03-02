Дуа Ліпа вперше вийшла на публіку з новим бойфрендом (фото)

Про стосунки Дуа Ліпи та Ромена Гавраса стало відомо в лютому 2023.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа вперше вийшла на публіку зі своїм новим бойфрендом. Про це пише Daily Mail.

Зірку сцени косовського походження та французького режисера Ромена Гавраса помітили на показі Saint Laurent у столиці Франції. Пару сфотографували папараці під час виходу через чорний хід. На знімках співачка посміхається та тримає свого супутника за руку.

Для офіційної події Дуа Ліпа обрала total-black образ — довгу сукню з акцентним переплетінням та шкіряний тренч. До вечірнього аутфіту вона додала масивні прикраси та яскравий макіяж з акцентом на очі.

"Дуа і Ромен дізнаються одне одного. Їм подобається проводити час разом. Співачка знає, як важливо знайти того, хто розуміється на її індустрії. Вона відчуває, що він усе розуміє. Вони творчі люди", — розповідав раніше інсайдер.

[ + – ] Дуа Ліпа та Ромен Гаврас

Як відомо, французький режисер два роки тому зустрічався з іншою співачкою — Рітою Орою.

[ + – ] Дуа Ліпа та Ромен Гаврас

До цього Дуа Ліпа тривалий час зустрічалася з Анваром Хадідом. Втім, у грудні 2021 вони оголосили про розставання. Хоча самі знаменитості офіційно не коментували причини розриву зіркової пари, інсайдери розповідали про завантаженість графіків співачки та манекенника.

Після цього Дуа Ліпі кілька разів приписували романи з різними чоловіками, зокрема репером Джеком Гарлоу, який свого часу присвятив артистці пісню.

Нагадаємо, Ромен Гаврас та Дуа Ліпа почали таємно зустрічатися.

Також Фокус писав про новий відвертий образ Дуа Ліпи.