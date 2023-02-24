Дуа Ліпа в прозорому мереживному комбінезоні викликала фурор на Тижні моди в Мілані

Знаменитість сяяла у прозорому мереживному вбранні на показі Тижня моди у Мілані.

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27-річна співачка Дуа Ліпа продемонструвала свою підтягнуту фігуру, з'явившись на шоу GCDS під час Тижня моди у Мілані у четвер. Про це пише Daily Mail.

Для відвідування фешн-шоу зірка вибрала дуже пікантний образ. Дівчина була одягнена у прозорий чорний мереживний комбінезон із сітки від бренду GCDS, який включав імітацію водолазки, виріз ззаді та довгі рукави, що переходять у рукавички.

Сукня Дуа Ліпи оголювала її чорну білизну, а образ вона доповнила туфлями на масивних підборах, додавши кілька сантиметрів до свого зросту. Яскравим акцентом образу стала червона сумочка у формі серця зі срібним ремінцем та манікюр у тон.

Власниця "Греммі" зробила вечірній макіяж з мерехтливими тінями і нюдовою помадою на губах, а її пряме чорне волосся спадало на плечі, коли вона позувала для знімків.

Нагадаємо, молодша сестра Майлі, Ноа Сайрус, виявилася зіркою місяця моди, з'явившись на показах у Мілані в середу в повністю прозорому "металевому" трикотажному вбранні, яке мало що залишило уяві.

Також Фокус писав, що Пенелопа Крус та Дуа Ліпа стали співголовами балу Met Gala.