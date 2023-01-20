Пенелопа Крус і Дуа Ліпа стали співголовами балу Met Gala

Пенелопа Крус, Дуа Ліпа, Мікаела Коел і Роджер Федерер будуть ведучими гала-концерту.

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1 травня 2023 року відбудеться одна з найвідоміших модних подій у світі за участю світових зірок — бал Інституту костюма Met Gala. Але вже стали відомі імена перших ведучих. Про це пише видання Variety.

Акторки Пенелопа Крус і Мікаела Коел, співачка Дуа Ліпа й тенісист Роджер Федерер, який завершив спортивну кар'єру, стануть співголовами та ведучими Met Gala. Цьогорічний бал буде присвячений творчості німецького та французького модельєра Карла Лагерфельда, який пішов із життя на початку 2019-го у віці 85 років.

Нагадаємо, тема Met Gala цього року — "Карл Лагерфельд: Лінія краси". На однойменній виставці будуть представлені близько 150 експонатів, які розкривають творчу спадщину легендарного дизайнера: від ранніх робіт 1950-х до останньої колекції Chanel, яка вийшла у 2019 році. Глядачі побачать вбрання й оригінальні ескізи Лагерфельда, створені ним за час роботи в Chanel, Fendi й Chloé, а також для Balmain, Patou і його лейбла Karl Lagerfeld.

Зазначається, що в дрес-коді Met Gala гостям рекомендовано віддати честь спадщині культового дизайнера. Так що, окрім архівного вбрання, зірки вже розглядають вбрання особистого стилю Лагерфельда: велика кількість чорного та білого, зачіски з фірмовим хвостом, сонцезахисні окуляри, костюми, краватки та рукавички без пальців.

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