Пенелопа Крус и Дуа Липа стали сопредседателями бала Met Gala

Пенелопа Крус, Дуа Липа, Микаэла Коэль и Роджер Федерер будут соведущими гала-концерта.

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1 мая 2023 года состоится одно из самых известных модных событий в мире с участием мировых звезд — бал Института костюма Met Gala. Но уже стали известны имена первых ведущих. Об этом пишет издание Variety.

Актрисы Пенелопа Крус и Микаэла Коэл, певица Дуа Липа и завершивший спортивную карьеру теннисист Роджер Федерер станут сопредседателями и ведущими Met Gala. Нынешний бал будет посвящен творчеству немецкого и французского модельера Карла Лагерфельда, ушедшего из жизни в начале 2019-го в возрасте 85 лет.

Знаменитости присоединятся к главному редактору американского издания Vogue, Анне Винтур. Стоит отметить, что приглашение Пенелопы Крус выглядит символично — 48-летняя актриса была и остается амбассадором бренда Chanel, креативным директором которого Лагерфельд был начиная с 1983 года.

Напомним, тема Met Gala в этом году — "Карл Лагерфельд: Линия красоты". На одноименной выставке будет представлено около 150 экспонатов, раскрывающих творческое наследие легендарного дизайнера: от ранних работ 1950-х годов до последней коллекции Chanel, которая вышла в 2019 году. Зрители увидят наряды и оригинальные эскизы Лагерфельда, созданные им за время работы в Chanel, Fendi и Chloé, а также для Balmain, Patou и его лейбла Karl Lagerfeld.

Отмечается, что в дресс-коде Met Gala гостям рекомендовано воздать честь наследию культового дизайнера. Так что кроме архивных нарядов, звезды уже рассматривают наряды личного стиля Лагерфельда: большое количество черного и белого, прически с фирменным хвостом, солнцезащитные очки, костюмы, галстуки и перчатки без пальцев.

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