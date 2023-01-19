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Стиль жизни

Темой Met Gala 2023 станет Карл Лагерфельд и его "линия красоты"

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Фото: Getty Images | Карл Лагерфельд и его творчество стали темой Met Gala 2023

А Пенелопа Крус, Микаэла Коэль, Роджер Федерер и Дуа Липа будут соведущими гала-концерта.

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Анна Винтур, главред Vogue проведет Met Gala 2023 1 мая в Музее Метрополитан. И уже была объявлена тема самого светского мероприятия года. Ею станет покойный модельер Карл Лагерфельд. Если быть точным, тема звучит, как "Карл Лагерфельд: линия красоты". Она будет отдавать дань уважения скандальному модельеру. Об этом пишет Vogue.

Сопредседателями Met Gala, который состоится 1 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, станут Пенелопа Крус, актриса и сценарист Микаэла Коэль, теннисист Роджер Федерер и Дуа Липа, а также сама Анна Винтур.

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Пенелопа Крус - одна из соведущих Met Gala 2023
Фото: Getty Images

Список гостей гала-вечера Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, пока неизвестен, но им явно придется поработать, чтобы соответствовать.

На своем веб-сайте Vogue дал несколько советов по стилю тем немногим счастливчикам, которые будут приглашены на Met Gala в этом году, поделившись списком "подходов", которые они могут использовать.

"Первым, наиболее аутентичным подходом было бы носить архивный образ одного из лейблов, которыми руководил Лагерфельд", — сказано на сайте.

"Второй — носить современные Chanel или Fendi, два дома, на которые Лагерфельд произвел неизгладимое впечатление".

Последней рекомендацией для гостей было найти свою версию любимой кошки Карла, Шупетт, и "одеться а-ля Лагерфельд".

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Карл Лагерфельд с кошечкой Шупетт
Фото: Choupette Lagerfeld/Instagram

В качестве последнего совета знаменитый модный журнал предположил, что всем, кто претендует на место в его списке самых стильных людей, рекомендуется смоделировать "образ с оригинальностью".

Напомним, Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет в результате осложнений рака поджелудочной железы.

Модельер был креативным дизайнером Chanel, Fendi, а также своего собственного лейбла. На протяжении своей карьеры он также работал с Chloe, Patou и Balmain.

Карл, родившийся в Гамбурге, Германия, переехал в Париж в 1953 году.

Он выиграл конкурс, проводимый Международным секретариатом шерсти в категории пальто. Его вечный соперник Ив Сен-Лоран тогда победил в категории платьев.

Вскоре после этого он был нанят помощником, а затем учеником Пьера Бальмена; он работал с Пьером три года.

В 1964 году Карл начал работать фрилансером у Chloe, три года спустя он начал работать с Fendi.

В 1983 году он начал работать с Chanel, вернув легендарный модный дом к жизни с уже ставшим культовым переплетенным логотипом CC, изменив размеры сумок и украшений и обновив силуэт одежды для бренда.

Карл основал собственный бренд Karl Lagerfeld в 1984 году.

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Карл Лагерфельд и Анна Винтур
Фото: Getty Images

На протяжении многих лет Карл вызывал споры из-за ряда резких комментариев, адресованных знаменитостям и известным деятелям.

Карл заявил, что Ким Кардашьян сама виновата в том, что ее ограбили в 2019 году в Париже, потому что выставляла напоказ свое богатство.

"Я не понимаю, почему она была в отеле без охраны. Если вы настолько знамениты и выкладываете все свои драгоценности в сеть, вам следует ехать в отели, где никто не может подойти к номеру. Вы не можете показать свое богатство, а затем удивиться, что некоторые люди хотят его у вас отобрать", — заявил карл.

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Ким Кардашьян на Met Gala в 2021 году
Фото: Getty Images

Модельер также назвал Адель в интервью "слишком толстой", хоть и сказал, что у нее "красивое лицо и божественный голос".

Также он заявлял, что в певице Лане Дель Рей слишком много имплантов, а певицу M.I.A. назвал плохо воспитанной.

А о Хайди Клум он сказал, что "не знает ее".

"Я не знаю Хайди Клум. Она никогда не была известна во Франции. Клаудия Шиффер тоже не знает, кто она такая", — заявил Лагерфельд.

Он также рассуждал о том, кого можно считать красивыми: "Жизнь — это не конкурс красоты, некоторые некрасивые люди великолепны. Что я ненавижу, так это противных, уродливых людей… хуже всего — уродливых, низкорослых мужчин. Женщинам можно быть невысокими, а мужчинам нельзя. Это то, чего они не простят, они злые и хотят тебя убить". К слову, рост самого Лагерфельда был всего 177 см и он всю жизнь боролся с лишним весом.

Также ему не нравилась Пиппа Миддлтон, но нравилась Кейт: "У Кейт красивый силуэт, и она — подходящая девушка для этого мальчика. Мне нравятся такие женщины, мне нравятся романтичные красавицы. С другой стороны, лицо ее сестры мне не нравится. Она должна показать только свою спину".

В своей книге "Мир глазами Карла" он критиковал людей, которые носят спортивные штаны. "Спортивные штаны — признак поражения. Ты потерял контроль над своей жизнью, поэтому купил спортивные штаны", — писал Лагерфельд.

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Фото: Getty Images
гости на мет гала, мет гала, гости, мет гала, метрополитан, анна винтур Fullscreen
Фото: Getty Images
гости на мет гала, мет гала, гости, мет гала, метрополитан, анна винтур Fullscreen
Фото: Getty Images
гости на мет гала, мет гала, гости, мет гала, метрополитан, анна винтур Fullscreen
Фото: Getty Images
гости на мет гала, мет гала, гости, мет гала, метрополитан, анна винтур Fullscreen
Фото: Getty Images
гости на мет гала, мет гала, гости, мет гала, метрополитан, анна винтур Fullscreen
Фото: Getty Images
гости на мет гала, мет гала, гости, мет гала, метрополитан, анна винтур Fullscreen
Фото: Getty Images
гости на мет гала, мет гала, гости, мет гала, метрополитан, анна винтур Fullscreen
Фото: Getty Images
гости на мет гала, мет гала, гости, мет гала, метрополитан, анна винтур
гости на мет гала, мет гала, гости, мет гала, метрополитан, анна винтур
гости на мет гала, мет гала, гости, мет гала, метрополитан, анна винтур
гости на мет гала, мет гала, гости, мет гала, метрополитан, анна винтур
гости на мет гала, мет гала, гости, мет гала, метрополитан, анна винтур
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К слову, это не первый раз, когда темой Met Gala становится дизайнер и его творчество. Вот темы гала-вечера за последние годы.

2022 — В Америке: Антология моды

2021 — Американская независимость

2019 — Кэмп: записки о моде

2018 — Божественные тела: мода и католическое воображение

2017 — Рей Кавакубо / Comme des Garçons: Art of the In-Between

А в 2012 году темой стали "Скиапарелли и Прада: Невозможные разговоры".

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как живет любимая кошка Лагерфельда. Кошечке шупетт недавно исполнилось 11 лет.