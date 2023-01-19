Темой Met Gala 2023 станет Карл Лагерфельд и его "линия красоты"

А Пенелопа Крус, Микаэла Коэль, Роджер Федерер и Дуа Липа будут соведущими гала-концерта.

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Анна Винтур, главред Vogue проведет Met Gala 2023 1 мая в Музее Метрополитан. И уже была объявлена тема самого светского мероприятия года. Ею станет покойный модельер Карл Лагерфельд. Если быть точным, тема звучит, как "Карл Лагерфельд: линия красоты". Она будет отдавать дань уважения скандальному модельеру. Об этом пишет Vogue.

Сопредседателями Met Gala, который состоится 1 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, станут Пенелопа Крус, актриса и сценарист Микаэла Коэль, теннисист Роджер Федерер и Дуа Липа, а также сама Анна Винтур.

[ + – ] Пенелопа Крус - одна из соведущих Met Gala 2023 Фото: Getty Images

Список гостей гала-вечера Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, пока неизвестен, но им явно придется поработать, чтобы соответствовать.

На своем веб-сайте Vogue дал несколько советов по стилю тем немногим счастливчикам, которые будут приглашены на Met Gala в этом году, поделившись списком "подходов", которые они могут использовать.

"Первым, наиболее аутентичным подходом было бы носить архивный образ одного из лейблов, которыми руководил Лагерфельд", — сказано на сайте.

"Второй — носить современные Chanel или Fendi, два дома, на которые Лагерфельд произвел неизгладимое впечатление".

Последней рекомендацией для гостей было найти свою версию любимой кошки Карла, Шупетт, и "одеться а-ля Лагерфельд".

[ + – ] Карл Лагерфельд с кошечкой Шупетт Фото: Choupette Lagerfeld/Instagram

В качестве последнего совета знаменитый модный журнал предположил, что всем, кто претендует на место в его списке самых стильных людей, рекомендуется смоделировать "образ с оригинальностью".

Напомним, Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет в результате осложнений рака поджелудочной железы.

Модельер был креативным дизайнером Chanel, Fendi, а также своего собственного лейбла. На протяжении своей карьеры он также работал с Chloe, Patou и Balmain.

Карл, родившийся в Гамбурге, Германия, переехал в Париж в 1953 году.

Он выиграл конкурс, проводимый Международным секретариатом шерсти в категории пальто. Его вечный соперник Ив Сен-Лоран тогда победил в категории платьев.

Вскоре после этого он был нанят помощником, а затем учеником Пьера Бальмена; он работал с Пьером три года.

В 1964 году Карл начал работать фрилансером у Chloe, три года спустя он начал работать с Fendi.

В 1983 году он начал работать с Chanel, вернув легендарный модный дом к жизни с уже ставшим культовым переплетенным логотипом CC, изменив размеры сумок и украшений и обновив силуэт одежды для бренда.

Карл основал собственный бренд Karl Lagerfeld в 1984 году.

[ + – ] Карл Лагерфельд и Анна Винтур Фото: Getty Images

На протяжении многих лет Карл вызывал споры из-за ряда резких комментариев, адресованных знаменитостям и известным деятелям.

Карл заявил, что Ким Кардашьян сама виновата в том, что ее ограбили в 2019 году в Париже, потому что выставляла напоказ свое богатство.

"Я не понимаю, почему она была в отеле без охраны. Если вы настолько знамениты и выкладываете все свои драгоценности в сеть, вам следует ехать в отели, где никто не может подойти к номеру. Вы не можете показать свое богатство, а затем удивиться, что некоторые люди хотят его у вас отобрать", — заявил карл.

[ + – ] Ким Кардашьян на Met Gala в 2021 году Фото: Getty Images

Модельер также назвал Адель в интервью "слишком толстой", хоть и сказал, что у нее "красивое лицо и божественный голос".

Также он заявлял, что в певице Лане Дель Рей слишком много имплантов, а певицу M.I.A. назвал плохо воспитанной.

А о Хайди Клум он сказал, что "не знает ее".

"Я не знаю Хайди Клум. Она никогда не была известна во Франции. Клаудия Шиффер тоже не знает, кто она такая", — заявил Лагерфельд.

Он также рассуждал о том, кого можно считать красивыми: "Жизнь — это не конкурс красоты, некоторые некрасивые люди великолепны. Что я ненавижу, так это противных, уродливых людей… хуже всего — уродливых, низкорослых мужчин. Женщинам можно быть невысокими, а мужчинам нельзя. Это то, чего они не простят, они злые и хотят тебя убить". К слову, рост самого Лагерфельда был всего 177 см и он всю жизнь боролся с лишним весом.

Также ему не нравилась Пиппа Миддлтон, но нравилась Кейт: "У Кейт красивый силуэт, и она — подходящая девушка для этого мальчика. Мне нравятся такие женщины, мне нравятся романтичные красавицы. С другой стороны, лицо ее сестры мне не нравится. Она должна показать только свою спину".

В своей книге "Мир глазами Карла" он критиковал людей, которые носят спортивные штаны. "Спортивные штаны — признак поражения. Ты потерял контроль над своей жизнью, поэтому купил спортивные штаны", — писал Лагерфельд.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

К слову, это не первый раз, когда темой Met Gala становится дизайнер и его творчество. Вот темы гала-вечера за последние годы.

2022 — В Америке: Антология моды

2021 — Американская независимость

2019 — Кэмп: записки о моде

2018 — Божественные тела: мода и католическое воображение

2017 — Рей Кавакубо / Comme des Garçons: Art of the In-Between

А в 2012 году темой стали "Скиапарелли и Прада: Невозможные разговоры".

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как живет любимая кошка Лагерфельда. Кошечке шупетт недавно исполнилось 11 лет.