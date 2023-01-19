Темою Met Gala 2023 стане Карл Лагерфельд і його "лінія краси"

А Пенелопа Крус, Мікаела Коель, Роджер Федерер і Дуа Ліпа будуть співведучими в гала-концерті.

Related video

Анна Вінтур, головна редакторка Vogue, проведе Met Gala 2023 1 травня в музеї "Метрополітан". І вже було оголошено тему самого світського заходу року. Нею стане покійний модельєр Карл Лагерфельд. Якщо бути точним, тема звучить як "Карл Лагерфельд: лінія краси". Вона віддаватиме шану скандальному модельєру. Про це пише Vogue.

Співголовами Met Gala, який відбудеться 1 травня у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку, стануть Пенелопа Крус, акторка та сценаристка Мікаела Коель, тенісист Роджер Федерер і Дуа Ліпа, а також сама Анна Вінтур.

[ + – ] Пенелопа Крус — одна з ведучих Met Gala 2023 Фото: Getty Images

Список гостей гала-вечора Karl Lagerfeld: A Line of Beauty поки невідомий, але їм явно доведеться попрацювати, щоб відповідати.

На своєму вебсайті Vogue дав кілька порад зі стилю небагатьом щасливчикам, які будуть запрошені на Met Gala цього року, поділившись списком "підходів", які вони можуть використовувати.

"Першим, найавтентичнішим підходом було б носити архівний образ одного з лейблів, якими керував Лагерфельд", — сказано на сайті.

"Другий — носити сучасні Chanel або Fendi, два доми, на які Лагерфельд справив незабутнє враження".

Останньою рекомендацією для гостей було знайти свою версію улюбленої кішки Карла, Шупетт, і "одягнутися а-ля Лагерфельд".

[ + – ] Карл Лагерфельд із кішечкою Шупетт Фото: Choupette Lagerfeld/Instagram

Як останню пораду знаменитий модний журнал припустив, що всім, хто претендує на місце в його списку найстильніших людей, рекомендується змоделювати "образ із оригінальністю".

Нагадаємо, Карл Лагерфельд помер 19 лютого 2019 року у віці 85 років через ускладнення раку підшлункової залози.

Модельєр був креативним дизайнером Chanel, Fendi, а також власного лейблу. Протягом своєї кар'єри він також працював із Chloe, Patou й Balmain.

Карл, який народився в Гамбурзі, що в Німеччині, переїхав до Парижа в 1953 році.

Він виграв конкурс, який проводив Міжнародний секретаріат вовни, у категорії пальто. Його вічний суперник Ів Сен-Лоран тоді переміг у категорії суконь.

Незабаром після цього його найняли помічником, а потім учнем П'єра Бальмена; він працював із П'єром три роки.

У 1964 році Карл почав працювати фрилансером у Chloe, через три роки він почав працювати з Fendi.

У 1983 році він почав працювати з Chanel, повернувши легендарний модний дім до життя зі вже культовим переплетеним логотипом CC, змінивши розміри сумок і прикрас та оновивши силует одягу для бренду.

Карл заснував власний бренд Karl Lagerfeld у 1984 році.

[ + – ] Карл Лагерфельд і Анна Вінтур Фото: Getty Images

Протягом багатьох років Карл викликав суперечки через низку різких коментарів, адресованих знаменитостям і відомим діячам.

Карл заявив, що Кім Кардаш'ян сама винна в тому, що її пограбували у 2019 році в Парижі, бо виставляла напоказ своє багатство.

"Я не розумію, чому вона була в готелі без охорони. Якщо ви настільки знамениті й викладаєте всі свої коштовності в мережу, вам слід їхати в готелі, де ніхто не може підійти до номера. Ви не можете показати своє багатство, а потім здивуватися, що деякі люди хочуть його у вас відібрати", — заявив карл.

[ + – ] Кім Кардаш'ян на Met Gala у 2021 році Фото: Getty Images

Модельєр також назвав Адель в інтерв'ю "занадто товстою", хоч і сказав, що в неї "красиве обличчя та божественний голос".

Також він заявляв, що в співачці Лані Дель Рей дуже багато імплантів, а співачку MIA назвав погано вихованою.

А про Гайді Клум він сказав, що "не знає її".

"Я не знаю Гайді Клум. Вона ніколи не була відома у Франції. Клаудія Шиффер теж не знає, хто вона така", — заявив Лагерфельд.

Він також міркував про те, кого можна вважати красивими: "Життя — це не конкурс краси, деякі некрасиві люди чудові. Що я ненавиджу, так це неприємних, потворних людей… найгірше — потворних, низькорослих чоловіків. Жінкам можна бути невисокими, а чоловікам не можна. Це те, чого вони не пробачать, вони злі та хочуть тебе вбити". До речі, ріст самого Лагерфельда був усього 177 см, і все життя він боровся із зайвою вагою.

Також йому не подобалася Піппа Міддлтон, але подобалася Кейт: "У Кейт гарний силует, і вона — підходяща дівчина для цього хлопчика. Мені подобаються такі жінки, мені подобаються романтичні красуні. З іншого боку, обличчя її сестри мені не подобається. Вона повинна показати лише свою спину”.

У своїй книзі "Світ очима Карла" він критикував людей, які мають спортивні штани. "Спортивні штани — ознака поразки. Ти втратив контроль над своїм життям, тому купив спортивні штани", — писав Лагерфельд.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

До речі, це не вперше, коли темою Met Gala стає дизайнер і його творчість. Ось теми гала-вечора за останні роки.

2022 — В Америці: Антологія моди

2021 — Американська незалежність

2019 — Кемп: записки про моду

2018 — Божественні тіла: мода й католицька уява

2017 — Рей Кавакубо/Comme des Garçons: Art of the In-Between

А у 2012 році темою стали "Скіапареллі та Прада: Неможливі розмови".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як живе улюблена кішка Лагерфельда. Кішечці Шупетт нещодавно виповнилося 11 років.