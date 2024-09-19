Наомі Кемпбелл у білосніжній сукні відкрила Міланський тиждень моди (фото)

Зірка глянцю продемонструвала світлі тони. Напередодні вона оголосила про запуск нового бізнесу.

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54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл відкрила Міланський тиждень моди. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів китайсько-ямайського походження зʼявилася на публіці під час відкриття показу Del Core під час Тижня моди в Італії.

Мама двох дітей продемонструвала свою струнку фігуру в атласній сукні з V-подібним вирізом та напівпрозорою спідницею з вирізом на нозі. Супермодель вийшла на подіум у парі високих туфель на шпильці.

Уклавши розпущені довгі темні пасма "мокрим способом", Наомі продемонструвала гламурну палітру макіяжу й не використовувала прикрас.

Знаменитість відкривала показ мод, який демонстрував колекцію Del Core весна-літо 2025.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Це сталося через декілька днів після того, як Наомі Кемпбелл оголосила, що об’єднує зусилля із засновником бренду PrettyLittleThing Умаром Камані для нового бізнесу.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Зірка розповіла, що відкриває власне агентство з пошуку талантів і партнерства KC Global Partnerships.

Агентство прагне революціонізувати ландшафт співпраці талантів і брендів на Близькому Сході та за його межами, і зосереджуватиметься на стимулюванні інновацій та культури через партнерство між талантами, брендами, знаменитостями, лідерами галузі та експертами.

Штаб-квартиру агентства планують відкрити у вересні 2024 року, і вона буде розташована в Дубаї.

Камані був співзасновником KC Global Partnerships і заснував PrettyLittleThing.

Нагадаємо, Наомі Кембелл кардинально змінила зачіску.

Також Фокус писав про ймовірний конфлікт між Наомі Кемпбелл та Анною Вінтур.