Наомі Кемпбелл у білосніжній сукні відкрила Міланський тиждень моди (фото)
Зірка глянцю продемонструвала світлі тони. Напередодні вона оголосила про запуск нового бізнесу.
54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл відкрила Міланський тиждень моди. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіумів китайсько-ямайського походження зʼявилася на публіці під час відкриття показу Del Core під час Тижня моди в Італії.
Мама двох дітей продемонструвала свою струнку фігуру в атласній сукні з V-подібним вирізом та напівпрозорою спідницею з вирізом на нозі. Супермодель вийшла на подіум у парі високих туфель на шпильці.
Уклавши розпущені довгі темні пасма "мокрим способом", Наомі продемонструвала гламурну палітру макіяжу й не використовувала прикрас.
Знаменитість відкривала показ мод, який демонстрував колекцію Del Core весна-літо 2025.
Це сталося через декілька днів після того, як Наомі Кемпбелл оголосила, що об’єднує зусилля із засновником бренду PrettyLittleThing Умаром Камані для нового бізнесу.
Зірка розповіла, що відкриває власне агентство з пошуку талантів і партнерства KC Global Partnerships.
Агентство прагне революціонізувати ландшафт співпраці талантів і брендів на Близькому Сході та за його межами, і зосереджуватиметься на стимулюванні інновацій та культури через партнерство між талантами, брендами, знаменитостями, лідерами галузі та експертами.
Штаб-квартиру агентства планують відкрити у вересні 2024 року, і вона буде розташована в Дубаї.
Камані був співзасновником KC Global Partnerships і заснував PrettyLittleThing.
Нагадаємо, Наомі Кембелл кардинально змінила зачіску.
Також Фокус писав про ймовірний конфлікт між Наомі Кемпбелл та Анною Вінтур.