Наоми Кэмпбелл в белоснежном платье открыла Миланскую неделю моды (фото)

Звезда глянца продемонстрировала светлые тона. Накануне она объявила о запуске нового бизнеса.

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54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл открыла Миланскую неделю моды. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения появилась на публике во время открытия показа Del Core во время Недели моды в Италии.

Мама двоих детей продемонстрировала свою стройную фигуру в атласном платье с V-образным вырезом и полупрозрачной юбкой с вырезом на ноге. Супермодель вышла на подиум в паре высоких туфель на шпильке.

Уложив распущенные длинные темные пряди "мокрым способом", Наоми продемонстрировала гламурную палитру макияжа и не использовала украшений.

Знаменитость открывала показ мод, который демонстрировал коллекцию Del Core весна-лето 2025.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Это произошло через несколько дней после того, как Наоми Кэмпбелл объявила, что объединяет усилия с основателем бренда PrettyLittleThing Умаром Камани для нового бизнеса.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Звезда рассказала, что открывает собственное агентство по поиску талантов и партнерства KC Global Partnerships.

Агентство стремится революционизировать ландшафт сотрудничества талантов и брендов на Ближнем Востоке и за его пределами, и будет сосредотачиваться на стимулировании инноваций и культуры через партнерство между талантами, брендами, знаменитостями, лидерами отрасли и экспертами.

Штаб-квартиру агентства планируют открыть в сентябре 2024 года, и она будет расположена в Дубае.

Камани был соучредителем KC Global Partnerships и основал PrettyLittleThing.

Напомним, Наоми Кэмбелл кардинально изменила прическу.

Также Фокус писал о вероятном конфликте между Наоми Кэмпбелл и Анной Винтур.