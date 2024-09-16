Супермодель Наоми Кэмпбелл кардинально сменила имидж (фото)

Обычно "черная пантера" демонстрировала свои длинные темные волосы. В последнее время она экспериментирует с прической.

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54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл сменила имидж. Снимками звезда экрана делится в соцсетях.

Мама двоих детей сделала короткое каре и челку. Накануне она появилась на публике в роскошном красном платье с глубоким декольте. Наоми посетила 10-ю годовщину Oc Travel LA.

"Это было десятилетие веселья и вызовов, которые мы также преодолели. Нет ничего невозможного... достичь самого высокого", — написала Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл в новом амплуа

К тому же, британская знаменитость в новом образе посетила Баку, столицу Азербайджана.

"Спасибо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, помощнику президента Анару Алакбарову, министру спорта Фариду Гаибову, президенту и главному исполнительному директору Формулы-1 Стефано Доменикали и советнику Формулы-1 Флавио Бриаторе", — написала Наоми Кэмпбелл, показав кадры из Баку.

В столицу Азербайджана она прибыла в светлом деловом костюме, который состоял из брюк, топа и безрукавки. Наряд звезда подиумов дополнила браслетами и солнцезащитными очками.

Наоми Кэмпбелл в Баку

Напомним, Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры с двумя детьми.

Также Фокус писал о слухах относительно нового романа Наоми Кэмпбелл.