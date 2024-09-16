Супермодель Наомі Кемпбелл кардинально змінила імідж (фото)

Зазвичай "чорна пантера" демонструвала своє довге темне волосся. Останнім часом вона експериментує із зачіскою.

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54-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл змінила імідж. Знімками зірка екрану ділиться в соцмережах.

Мама двох дітей зробила коротке каре та чубчик. Напередодні вона зʼявилася на публіці в розкішній червоній сукні з глибоким декольте. Наомі відвідала 10-ту річницю Oc Travel LA.

"Це було десятиліття веселощів та викликів, які ми також подолали. Немає нічого неможливого… досягнути найвищого", —написала Кемпбелл.

Наомі Кемпбелл у новому амплуа

До того ж, британська знаменитість у новому образі відвідала Баку, столицю Азербайджану.

"Дякую президенту Азербайджанської Республіки Ільхаму Алієву, помічнику президента Анару Алакбарову, міністру спорту Фаріду Гаїбову, президенту та головному виконавчому директору Формули-1 Стефано Доменікалі та раднику Формули-1 Флавіо Бріаторе", — написала Наомі Кемпбелл, показавши кадри з Баку.

До столиці Азербайджану вона прибула у світлому діловому костюмі, який складався зі штанів, топу та безрукавки. Вбрання зірка подіумів доповнила браслетами та сонцезахисними окулярами.

Наомі Кемпбелл у Баку

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл показала рідкісні кадри з двома дітьми.

Також Фокус писав про чутки щодо нового роману Наомі Кемпбелл.