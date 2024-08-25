Супермодель Наоми Кэмпбелл показала редкий кадр сына и дочери (фото)
Дети родились от суррогатных матерей. Их приватность, несмотря на знаменитые корни, тщательно оберегается.
54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала редкое фото с двумя детьми. Снимок звезда подиумов опубликовала в Instagram.
"Благословенна", — лаконично написала знаменитость китайско-ямайского происхождения.
Наоми держала на руках трехлетнюю дочь и годовалого сына. Имена наследников супермодели до сих пор остаются в тайне. Вероятно, они находятся где-то на летнем отдыхе.
"Друзья, которыми я восхищаюсь... Невероятные", — написала в комментариях американская дизайнер Вера Вонг.
Ранее только ходили слухи, что дочь и сына Наоми Кэмпбелл родили суррогатные матери. Недавно она официально это подтвердила. Персона отца детей пока остается загадкой.
Весной 2021 года супермодель китайско-ямайского происхождения впервые стала мамой. У нее родилась дочь, которую Наоми тщательно бережет от пристального внимания публики и СМИ. Через два года на свет появился мальчик.
Недавно Кэмпбелл приписывали роман с арабским мультимиллионером Мохаммедом Аль Турки после многочисленных появлений дуэта на публике. Некоторые инсайдеры опровергали домыслы в сети, однако они все больше времени проводят вместе.
Напомним, почему Наоми Кэмпбелл травили в школе.
Также Фокус писал об отдыхе Наоми Кэмпбелл и Мохаммеда Аль Турки на Ибице.