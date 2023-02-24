Дуа Липа в прозрачном кружевном комбинезоне произвела фурор на Неделе моды в Милане

Знаменитость блистала в прозрачном кружевном наряде на показе Недели моды в Милане.

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27-летняя певица Дуа Липа продемонстрировала свою подтянутую фигуру, появившись на шоу GCDS во время Недели моды в Милане в четверг. Об этом пишет Daily Mail.

Для посещения фэшн-шоу звезда выбрала весьма пикантный образ. Девушка была одета в прозрачный черный кружевной комбинезон из сетки от бренда GCDS, который включал имитацию водолазки, вырез сзади и длинные рукава, переходящие в перчатки.

Платье Дуа Липы обнажало ее черное белье, а образ она дополнила туфлями на массивных каблуках, прибавив несколько сантиметров к своему росту. Ярким акцентом образа стала красная сумочка в форме сердца с серебряным ремешком и маникюр в тон.

Обладательница "Грэмми" сделала вечерний макияж с мерцающими тенями и нюдовой помадой на губах, а ее прямые черные волосы ниспадали на плечи, когда она позировала для снимков.

Напомним, младшая сестра Майли, Ноа Сайрус, оказалась звездой месяца моды, появившись на показах в Милане в среду в полностью прозрачном "металлическом" трикотажном наряде, который мало что оставлял воображению.

Также Фокус писал, что Пенелопа Крус и Дуа Липа стали сопредседателями бала Met Gala.