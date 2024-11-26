Мадонна показалась в объятиях юного бойфренда на фоне слухов о расставании (фото)

Пара провела время с дочерьми артистки. Эстер и Стелла увлекаются футболом.

66-летняя американская певица Мадонна показала новые фото с юным бойфрендом на фоне слухов об их разрыве. Кадры артистка опубликовала в Instagram.

Медж накануне посетила футбольный матч своих дочерей-близняшек Стеллы и Эстер. К ней присоединился 28-летний Аким Моррис. Пара позировала, обняв друг друга. И Аким, и Мадонна выбрали для выхода шапки, солнцезащитные очки и черные куртки. Впоследствии они также провели время в отеле вместе с дочерьми знаменитости.

"Футбольная мама. Не давайте мне утюг и напиток одновременно!" — написала звезда сцены.

Мадонна

Об отношениях Акима и Медж стало известно летом 2024 года. Пару видели, когда они гуляли рука об руку в итальянском Портофино накануне 66-го дня рождения Медж.

Избранник певицы, который родился 2 мая 1996 года, сейчас живет в Нью-Йорке. А родился он на Ямайке. Моррис получил степень политологии и государственного управления после обучения в Университете Стоуни Брук с 2014 по 2017 год. В свое время он играл в футбол, а также был нападающим футбольного клуба Oyster Bay United.

Ранее 66-летняя Мадонна встречалась с 24-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом, 30-летним боксером Джошуа Поппером, а также с 29-летним Ахламаликом Уильямсом. С последним у нее роман длился три года.

Также Фокус писал о слухах относительно расставания Мадонны и Акима Морриса.