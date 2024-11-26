Мадонна показалася в обіймах юного бойфренда на фоні чуток про розставання (фото)

Пара провела час з доньками артистки. Естер та Стелла захоплюються футболом.

66-річна американська співачка Мадонна показала нові фото з юним бойфрендом на фоні чуток про їхній розрив. Кадри артистка опублікувала в Instagram.

Медж напередодні відвідала футбольний матч своїх доньок-близнят Стелли та Естер. До неї приєднався 28-річний Акім Морріс. Пара позувала, обійнявши одне одного. І Акім, і Мадонна обрали для виходу шапки, сонцезахисні окуляри та чорні куртки. Згодом вони також провели час у готелі разом з доньками знаменитості.

"Футбольна мама. Не давайте мені праску і напою одночасно!" —написала зірка сцени.

Мадонна

Про стосунки Акіма та Медж стало відомо влітку 2024 року. Пару бачили, коли вони гуляли рука об руку в італійському Портофіно напередодні 66-го дня народження Медж.

Обранець співачки, який народився 2 травня 1996 року, наразі живе в Нью-Йорку. А народився він на Ямайці. Морріс отримав ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 по 2017 рік. Свого часу він грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.

Раніше 66-річна Мадонна зустрічалася з 24-річним манекенником Ендрю Дарнеллом, 30-річним боксером Джошуа Поппером, а також із 29-річним Ахламаліком Вільямсом. З останнім у неї роман тривав три роки.

Також Фокус писав про чутки щодо розставання Мадонни та Акіма Морріса.