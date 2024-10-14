Дуа Липа в откровенном наряде появилась на фестивале Austin City Limits (фото)

Гламурные наряды Дуа Липы всегда привлекают внимание публики. Певица с удовольствием носит облегающие платья, которые подчеркивают ее стройную фигуру.

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Британская певица косовского происхождения Дуа Липа вечером 13 октября поделилась с миллионами своих подписчиков в Instagram фотографиями, на которых позировала перед своим главным выступлением на фестивале Austin City Limits.

29-летняя исполнительница хита "Houdini" продемонстрировала стройную фигуру в белом мини-платье без бретелек, подчеркнув пышное декольте необычным желтым бюстгальтером с чашечками в форме Hello Kitty. Свой пикантный образ знаменитость дополнила черными кожаными сапогами до колена и маленькой сумочкой на короткой ручке. Дуа собрала свои красно-рыжие локоны назад, приподняв их на макушке. Липа нанесла вечерний макияж, подчеркнув глаза черной подводкой и коричневыми тенями, выделила скулы персиковыми румянами и накрасила губы светло-розовой помадой. Из украшений на ней была тонкая золотая цепочка с крестиком, украшенным драгоценными камнями, лаконичные серьги-гвоздики и несколько массивных колец.

"Вернулась в Остин, детка! Сегодня второй раунд @aclfestival", — подписала карусель фотографий певица, которая стала хедлайнером фестиваля. Звезда также поделилась милым селфи со своим отцом Дукаджином Липой, который также является ее менеджером.

Ранее, 7 октября, Фокус писал о том, что Дуа Липа устроила яркое шоу на музыкальном фестивале. Во многих песнях прозвучал живой вокал.