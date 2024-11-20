В Нью-Йорке священника лишили должности в церкви: как к этому причастна известная поп-певица

В клипе на песню "Feather" певица Сабрина Карпентер находится в храме в коротком черном платье, танцует на алтаре, а на фоне изображения распятия в песне звучит нецензурная лексика.

В американском Нью-Йорке местный священник римско-католической церкви был лишен должности. Причиной тому стало его разрешение американской поп-звезде Сабрине Карпентер снимать в храме "провокационные сцены" для музыкального видео, пишут Associated Press и BBC.

В руководстве церкви отметили, что против пастора Джейми Гигантьелло было начато расследование в октябре 2023 года после выхода клипа Сабрины Карпентер на песню Feather. В местной заявили, что они "абсолютно потрясены" тем, что в клипе певица в коротком черном платье танцует на алтаре, а на фоне изображения распятия в песне звучит нецензурная лексика.

Клип певицы Сабрины Карпентер, из-за которого уволили пастора в Нью-Йорке

Сам Джейми Гигантьелло обратился с письмом к своим прихожанам. Он отметил, что его действия на одобрение съемок были "безрассудством" и не осознавал, насколько провокационными будут съемки.

В то же время епархия Нью-Йорка отметила, что обнаружила в рамках расследования факты серьезных нарушений епархиальной политики и протоколов, а также другие "случаи бесхозяйственности". В частности, они установили, что Гигантьелло в должности викария по развитию епархии занимался сбором средств на церковь и осуществлял "несанкционированные финансовые переводы".

Кто такая Сабрина Карпентер

Сабрина Карпентер является известной актрисой и поп-певицей в США. Свою популярность получила из-за роли в сериале "Истории Райли", где она сыграла одну из главных ролей. После звезда начала активную музыкальную карьеру, записав шесть полноформатных альбомов. Ее треки набирают миллионы прослушиваний на сервисе Spotify, а самая успешная композиция Espresso уже набрала более 1 млрд.

Сейчас Сабрина Карпентер активно занимается своим турне, а также имеет успешные профили в соцсетях: более 2,3 млн подписчиков на X, 8 млн на Facebook и более 42 млн в Instagram.

Напомним, Фокус писал, что в октябре 2023 года украинская певица Кристина Соловий выпустила клип "Сердце", который вызвал скандал из-за съемок в одном из львовских храмов. В нем исполнительница сидит в кресле в красном наряде, повернувшись спиной к престолу. В песне поется о любви, и в какой-то момент там появляются девушки, которые целуются.

Позже представители УГКЦ призвали исполнительницу удалить клип. Священнослужители говорят, что клип пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были проинформированы.