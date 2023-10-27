Руководство церкви, где снимали клип Соловий и Жадан, ждет увольнение (видео)

Иеромонах УГКЦ, отец Юстин Бойко заявил, что съемки клипа в церкви "были провокацией", а также раскритиковал Соловий, считая, что она "морально деградировала".

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Скандал вокруг клипа Христины Соловий и Сергея Жадана "Сердце", съемки которого проходили в церкви святого Андрея Первозванного УГКЦ во Львове, набирает обороты. Иеромонах УГКЦ, отец Юстин (Юрий) Бойко в эфире "Говорит Большой Львов" заявил, что руководство церкви будет сменено.

"Вина отцов церкви явная. Кроме моральных принципов, они нарушили принцип церковного права, который гласит, что нельзя использовать церковь для других целей, кроме молитвы и того, что служит славе Божьей. Очевидно, что в церкви св. Андрея будет смена, будет реформа, потому что этот вопрос назрел не сегодня. Как она произойдет, мы увидим, потому что этого требует уже и сама ситуация… Думаю, что наш митрополит взял такую паузу, чтобы хорошо подумать, посоветоваться и не делать поспешных выводов из этого, ведь это была откровенная провокация", — заявил Бойко.

Он также раскритиковал Соловий, которая, комментируя скандал, сказала, что если она она вернется на святую Галичину, то боится, что ее сожгут на публичном кострище. По словам священика, он видит "большую моральную деградацию" артистки, которая выросла в христианских ценностях и впервые появилась в публичном пространстве с прекрасными лемковскими песнями.

Что касается Жадана, то Бойко назвал его хорошим писателем, но сделал ремарку:

"Говорить, что христианское, а что антихристианское, наверное, не ему стоит, а людям, которые понимают в христианстве".

История скандала

20 октября Сергей Жадан и Христина Соловой выпустили общий клип на песню "Сердце", съемки которого частично происходили в храме святого Андрея во Львове. В кадре писатель идет по львовским улицам к храму, где, сидя в кресле в красном наряде, его ждет певица. В клипе можно увидеть и другие пары, в том числе женщин, которые целуются.

После выхода ролика представители прихода святого Андрея отцов Василиан УГКЦ призвали музыкантов удалить видео из сети. В свою очередь герои видео уже дали свои комментарии.

"Клип снимался в церкви. Но в этом не было ничего ни антиклерикального, ни провокативного. Церковь там как определенная метафора. Метафора определенного общественного мнения. И вообще общественного мнения", — заявил Жадан. Он подчеркнул, что все разговоры, что их команда ввела церковь в заблуждение, не отвечают действительности.

Христина Соловий же сообщила, что она сразу сняла с себя ответственность, и подчеркнула, что идея принадлежала Сергею.

"Потому что рано или поздно я вернусь во Львов, на святую Галичину, и не хочу быть сожжена на публичном кострище".

Ажиотаж вокруг песни принес свои результаты. За неделю его просмотрети 535 тысяч человек.

Ранее Фокус писал, что Христина Соловий раскритиковала певиц, которые не едут к украинским военным с концертами на передовую.