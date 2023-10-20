Церковь, в которой сняли клип Жадан и Соловий, просит удалить его (видео)

20 октября 2023 года Сергей Жадан и Кристина Соловий представили клип на песню-манифест любви к миру, съемки которого проходили во Львове.

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49-летний украинский писатель и музыкант Сергей Жадан и певица Кристина Соловий, 30, представили клип на первую совместную песню "Сердце". Впрочем, львовский храм, в котором проходили съемки, просит удалить ролик из сети.

"Слава Иисусу Христу!!! Дорогие во Христе братья и сестры, хотим выступить по поводу появления в сети интернет клипа "Сердце", с участием Кристины Соловий и Сергея Жадана. Мы уже обратились к ним с просьбой об удалении данного клипа, поскольку он пропагандирует антихристианские ценности и нарушает суть и сценарий клипа, о котором мы заранее были проинформированы", — заявили представители львовской церкви святого Андрея Первозванного.

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Сергей Жадан и Кристина Соловий снова подогрели слухи о романе (видео)

В ролике Сергей Жадан бродит по улицам Львова, направляясь к Соловий, которая ждет его в храме. Впоследствии они встречаются. Впрочем, параллельно также показаны другие пары, в частности, женщины, которые целуются. Судя по всему, именно на это возникла негативная реакция представителей церкви.

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Клип "Сердце"

"Песня "Сердце" — манифест любви к миру, которая прорастает из честности и понимания его недостатков и пороков. Это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость", — отмечали авторы новой композиции.

Кристина Соловий и Сергей Жадан представили совместный клип

Весной 2023 года писатель и певица спровоцировали слухи о романе после того, как их заметили на свидании. Однако официально они не комментировали домыслы в сети.

Напомним, почему Сергей Жадан решил некоторое время не выступать за рубежом.

Также Фокус писал о песне группы "Жадан и Собаки" о Харькове и детях войны.